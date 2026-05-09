Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, яку мету мала атака дронів на Чечню. Він пояснив, що завадило Кадирову захистити столицю Чечні.

Чому Кадиров не зміг захистити Чечню від дронів?

За словами військового оглядача, Кадиров – це медійна людина, яка часто погрожувала Україні. Відповідно, нашій країні потрібно було довести, що дрони можуть долетіти і до нього, а також, що його "лігво" не захищене.

Тому сенс цієї атаки – публічний ляпас Кадирову,

– наголосив він.

Він порівняв атаку на Грозний з прильотом безпілотника у багатоповерхівку у центрі Москви. Мета обстрілів в обох випадках – демонстративність ударів, резонанс від них та прагнення показати, що росіяни не здатні захистити себе.

До слова. Вночі 4 травня БпЛА атакували Москву, влучивши у багатоповерхівку у центрі російської столиці – у відстані усього приблизно 6 кілометрів від Кремля. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко тоді зазначив, що це відбулось на тлі посилення росіянами ППО у Московській області. Це, на його думку, є сигналом того, що саме від України залежатиме, чи відбудеться взагалі парад на Червоній площі 9 травня.

Шарп зауважив, що в Чечні ніколи не було багато систем протиповітряної оборони, тому дрони легко змогли туди долетіти. Однак дефіцит ППО наразі відчуває не тільки Чечня, але й майже уся Росія.

Це відбувається завдяки діям, зокрема "Мадяра" (командувача Силами безпілотних систем – 24 Канал). Українські дрони регулярно уражають російські системи ППО та їхні елементи біля лінії фронту та на десятки кілометрів вглиб території Росії. А також – в окупованому Криму,

– зауважив Давид Шарп.

Водночас Росія має проблеми із виготовленням ракет для різних систем озброєння, адже це, за словами військового оглядача, доволі дороге та технологічне виробництво. Тому через нестачу ракет, які росіянам потрібно розтикати по багатьох об'єктах і різних російських регіонах, Україні вдається завдавати ударів по дуже відчутних місцях у Росії.

Варто знати. Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що удари по столиці Чечні потрібно розглядати у межах реалізації стратегії "діпстрайків" – далекобійних ударів, цілями яких є військова інфраструктура та виробництво. Тому, на його думку, атака на військові об'єкти у Грозному цілком вкладається у цю стратегію.

Шарп припустив, якщо дрони прорвалися через першу лінію оборони у Грозний – над морем чи через лінію фронту, то надалі уразити цілі у Чечні вже буде не найскладнішим завданням.

Що відомо про атаку на Грозний?

Столицю Чечні 8 травня атакували безпілотники, у місті пролунало щонайменше два вибухи. Під ударами перебували район Ханкалі, де розташована велика військова база, територія в районі залізничного вокзалу і будівлі управління ФСБ у Чечні.

Відомо, що у Ханкалі – передмісті Грозного – розміщено російську військову базу, куди прямував перший дрон. Там дислокується штаб 42-ї гвардійської мотострілецької Євпаторійської Червонопрапорної дивізії. Вона входить до складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

Влучання другого БпЛА відбулося поблизу залізничного вокзалу у центрі Грозного. Звідти приблизно 2 кілометри до резиденції Рамзана Кадирова та 1,2 кілометра до комплексу "Грозний-Сіті".

Також на відстані 120 метрів від місця влучання розташована будівля управління ФСБ.