Як зауважив у коментарі 24 Каналу військовий експерт Владислав Селезньов, ці удари варто розглядати у контексті реалізації стратегії "діпрастрайків" – ударів на великі відстані. Їхніми цілями є об'єкти ВПК, військової інфраструктури.

Географія влучань України збільшується

Крім цього, незмінною ціллю Сил оборони залишаються удари по об'єктах нафтовидобувної та розподільної мережі. Отже, атака по військових об'єктах на території Грозного – повністю вкладається саме в цю стратегію.

Ба більше, у ніч на 8 травня відомо про достатньо широку географію влучання наших дронів по різних військових об'єктах на території Росії. Російське міноборони заявляє про 260 дронів, які вони виявили й нібито знищили.

Але чим їх знищили? Військовою частиною у Грозному чи об'єктом нафтопереробки десь в Пермській області? Російські пропагандисти, як завжди, лукавлять, розповідаючи про свої чергові здобутки та досягнення,

– наголосив військовий експерт.

Сьогоднішні дії Сил оборони спрямовані на те, щоб знищити наступальний потенціал російських окупантів. З цією метою ми руйнуємо військові бази, об'єкти, командні пункти, пункти управління та зв'язку місця зосередження особового складу, бронетехніки.

Щоранку ми бачимо у зведених від Генерального штабу російські втрати. У них згадано про велику кількість вбитих і поранених російських військових, а також чимало знищеної ворожої артилерії, автомобільної та спеціальної техніки. Від усіх цих компонентів напряму залежать спроможності росіян проводити масштабні та результативні наступальні заходи.

"Скоріш за все, це знервує тамтешнього гауляйтера Рамзана Кадирова, але все-таки війна – це справа абсолютно раціональна. Емоційна складова важлива, але другорядна, якщо ми говоримо про військову доцільність", – підкреслив Владислав Селезньов.

Що відомо про атаки України 8 травня?