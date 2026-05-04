Володимир Зеленський зазначив, що Росія сьогодні не може гарантувати безпеку параду на Червоній площі, зокрема через загрозу можливих ударів українських дронів. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, які останні події найбільше дратують Кремль.

Який тиск Україна здійснює на росіян?

Мусієнко зазначив, що у Росії все більше зростає напруження щодо можливості проведення параду. Зокрема через атаку безпілотників у центрі Москви.

Зверніть увагу! Вночі 4 травня дрони прилетіти до російської столиці – на відстань приблизно у 6 кілометрів від Кремля. Відбулося влучання у будівлю в центральному районі на вулиці Мосфільмовській. Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, постраждалих внаслідок атаки немає.

Однак ще одна неприємна для Росії подія відбулась у Вірменії, яка вважалась країною, що перебуває під протекторатом Москви. Проте до Єревану 4 травня прибув Володимир Зеленський на саміт Європейської політичної спільноти.

Важко уявити, наскільки Путіну боляче бачити, що президент України приїхав до Вірменії, яка є країною-членом ОДКБ і на території якої, принаймні наразі номінально, розміщена російська військова база – у місті Ґюмрі. І там президент України заявляє про те, що наші дрони можуть прилетіти на параді в Росії,

– наголосив він.

Цього ж дня вибухає безпілотник у центрі Москви у той момент, коли, за словами військовослужбовця, у російської столиці, за підтвердженими даними, вчергове було посилено протиповітряну оборону.

Ця подія разом із заявою українського президента є чітким сигналом, що те, чи відбудеться взагалі парад на Червоній площі, залежатиме від України, а не від волі Путіна чи будь-кого іншого. Це дуже чітко демонструє наші спроможності і нашу ефективність,

– впевнений Олександр Мусієнко.

Загалом кількість атак на територію Росії і, зокрема по Москві, свідчать про зростання спроможностей України. Показово, на його думку, що у Кремлі дуже гарячково переживають за те, чи взагалі вдасться їм провести цей парад провести.

Недаремно також з'являється інформація у західних ЗМІ, що Путін оточує себе все більшою кількістю охорони, пересувається ледь не тунелями між своїми бункерами, майже не виходить на публіку, тому що боїться за своє життя.

Важливо! Російське міноборони оголосило про перемир'я на 8 – 9 травня. У цей період ворог "вживатиме усіх заходів" для безпеки святкового параду в Москві. У Росії розраховують, що Україна підтримає цю ініціативу.

"А в цей момент президент України спокійно перебуває у Вірменії. Здавалося, що ще 4 – 5 років тому важко було уявити, що це буде відбуватися в країні, яка нібито перебуває під впливом Росії", – впевнений він.

Мусієнко додав, що ці події дуже серйозно тиснуть зараз на Росію, і Україна обов'язково цим скористається.

Чи варто Україні атакувати Москву 9 травня?

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що атака на парад в Москві не є доцільною, адже цей удар може використати Путін. За словами Маломужа, очільник Кремля може заявити, що Україна нібито б'є по цивільних, по ветеранах і по іноземцях, якими Кремль прикривається. Росія навіть може звинуватити Київ у тероризмі.

Водночас, на думку генерала армії, Україна повинна продемонструвати свою боєготовність, щоб Путін відчував, що він не перебуває у безпеці. Київ, як вважає він, "має взяти паузу, але нічого при цьому не обіцяти", і нехай Путін готується до різних варіантів розвитку подій.