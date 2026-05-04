Інтернет та зв'язок в столиці Росії працюватимуть з обмеженнями 5, 7 і 9 травня. Про це повідомляє низка російських ЗМІ, зокрема, видання "Коммерсантъ" із посиланням на джерела на телекомунікаційному ринку.

Що стоїть за обмеженнями зв'язку?

Обмеження зв'язку збігаються з ключовими подіями в Москві – репетицією параду 7 травня та святкуванням російського "Дня пабєди", яке відбудеться 9 травня. Водночас інформації про конкретні райони, які можуть залишитися без зв'язку, або тривалість обмежень поки немає.

Подібна практика для Москви не нова. У попередні роки перед 9 травня користувачі вже стикалися з перебоями мобільного зв'язку. Крім того, на початку березня цього року в місті більш ніж на півтора тижня обмежували доступ до мобільного інтернету.

Тоді для користувачів діяли так звані "білі списки" сайтів – доступ відкривався лише до обмеженого переліку ресурсів.

Російський оператор "Білайн" підтвердив, що розсилає своїм абонентам повідомлення про можливі обмеження зв'язку з 5 по 9 травня, повідомляє видання "Вєдомості".

Зокрема, мова йде не лише про мобільний інтернет, а й про відправлення SMS-повідомлень. У компанії радять користувачам за можливості переходити на Wi-Fi для доступу до мережі, а також використовувати дзвінки через технологію VoLTE.

Як обмеження вже застосовували раніше?

Практика відключення мобільного інтернету та обмеження зв'язку в Росії почала активно поширюватися ще у 2025 році – і відтоді стала регулярною.

Згодом обмеження стали не лише частішими, а й технологічно складнішими. Одним із ключових інструментів стала система так званих "білих списків". У цьому режимі мобільний інтернет формально працює, однак доступ користувачів обмежується лише заздалегідь визначеним переліком сайтів і сервісів – зазвичай це державні ресурси, банки, великі онлайн-платформи та підконтрольні соцмережі.

Повноцінне тестування цієї системи відбулося навесні 2026 року в Москві. З початку березня мешканці міста масово скаржилися на перебої: інтернет або повністю зникав у окремих районах, або працював лише частково – відкривалися тільки сайти з "білого списку", пояснювало видання "Код Дурова". Обмеження тривали понад тиждень і охопили як центр міста, так і метро, де також фіксували проблеми з Wi-Fi і доступом до популярних сервісів.

За даними ЗМІ, ці заходи пояснювалися "міркуваннями безпеки", зокрема ризиками атак українських безпілотників. Водночас користувачі фактично втрачали доступ до звичних інструментів – навігації, месенджерів, платіжних сервісів і служб доставки.

Нинішні плани обмежень виглядають продовженням уже відпрацьованої практики. Якщо раніше такі заходи були епізодичними, то зараз вони поступово перетворюються на системний інструмент контролю зв'язку.