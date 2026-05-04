Интернет и связь в столице России будут работать с ограничениями 5, 7 и 9 мая. Об этом сообщает ряд российских СМИ, в частности, издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

Что стоит за ограничениями связи?

Ограничения связи совпадают с ключевыми событиями в Москве – репетицией парада 7 мая и празднованием российского "Дня победы", которое состоится 9 мая. В то же время информации о конкретных районах, которые могут остаться без связи, или продолжительность ограничений пока нет.

Подобная практика для Москвы не нова. В предыдущие годы перед 9 мая пользователи уже сталкивались с перебоями мобильной связи. Кроме того, начале марта этого года в городе более чем на полторы недели ограничивали доступ к мобильному интернету.

Тогда для пользователей действовали так называемые "белые списки" сайтов – доступ открывался только к ограниченному перечню ресурсов.

Российский оператор "Билайн" подтвердил, что рассылает своим абонентам сообщения о возможных ограничениях связи с 5 по 9 мая, сообщает издание "Ведомости".

В частности, речь идет не только о мобильном интернете, но и об отправке SMS-сообщений. В компании советуют пользователям по возможности переходить на Wi-Fi для доступа к сети, а также использовать звонки через технологию VoLTE.

Как ограничения уже применяли ранее?

Практика отключения мобильного интернета и ограничения связи в России начала активно распространяться еще в 2025 году – и с тех пор стала регулярной.

Впоследствии ограничения стали не только более частыми, но и технологически сложными. Одним из ключевых инструментов стала система так называемых "белых списков". В этом режиме мобильный интернет формально работает, однако доступ пользователей ограничивается только заранее определенным перечнем сайтов и сервисов – обычно это государственные ресурсы, банки, крупные онлайн-платформы и подконтрольные соцсети.

Полноценное тестирование этой системы состоялось весной 2026 года в Москве. С начала марта жители города массово жаловались на перебои: интернет или полностью исчезал в отдельных районах, или работал лишь частично – открывались только сайты из "белого списка", объясняло издание "Код Дурова". Ограничения продолжались более недели и охватили как центр города, так и метро, где также фиксировали проблемы с Wi-Fi и доступом к популярным сервисам.

По данным СМИ, эти меры объяснялись "соображениями безопасности", в частности рисками атак украинских беспилотников. В то же время пользователи фактически теряли доступ к привычным инструментам – навигации, мессенджеров, платежных сервисов и служб доставки.

Нынешние планы ограничений выглядят продолжением уже отработанной практики. Если раньше такие меры были эпизодическими, то сейчас они постепенно превращаются в системный инструмент контроля связи.