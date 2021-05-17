Украина может получить долгожданный транш от Международного валютного фонда уже в сентябре 2021 года. Однако важно, чтобы все требования Рада успела проголосовать в июне.

Об этом рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. Он отметил, что проблема даже не в голосовании, а в возможном законодательном спаме.

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"В августе, как и всегда, мы ожидаем длительные каникулы МВФ. Надо спешить, чтобы это решение было принято до августа. Вот почему мы ожидаем, что в июне Рада должна все проголосовать", – сказал советник президента.

По словам Устенко, если все пойдет по плану – деньги от МВФ не придется долго ждать.

Тогда в сентябре мы сможем получить деньги от МВФ. Это позволит сформировать финансовую подушку безопасности для Украины,

– подчеркнул он.

Не надо очень идеализировать МВФ, – Устенко

Советник президента также отметил, что сотрудничество с МВФ является очень важным, но не стоит его идеализировать.

"Несмотря на большие выплаты, которые должны состояться в сентябре, пусть мы получим 2 миллиарда долларов – это лишь перекрывает 10% от общей потребности в долгах. В 2021 году мы должны выплатить 600 миллиардов гривен долгов", – подытожил Устенко.

Советник президента о сотрудничестве Украины с МВФ: смотрите видео

Сотрудничество с МВФ: кратко