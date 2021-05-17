Україна може отримати довгоочікуваний транш від Міжнародного валютного фонду вже у вересні 2021 року. Однак важливо, щоб усі вимоги Рада встигла проголосувати у червні.

Про це розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко. Він зауважив, що проблема навіть не у голосуванні, а у можливому законодавчому спамі.

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"У серпні, як і завжди, ми очікуємо тривалі канікули МВФ. Треба поспішати, щоб це рішення було прийнято до серпня. Ось чому ми очікуємо, що в червні Рада має все проголосувати", – сказав радник президента.

За словами Устенка, якщо все піде за планом – на гроші від МВФ не доведеться довго чекати.

Тоді у вересні ми зможемо отримати гроші від МВФ. Це дасть змогу сформувати фінансову подушку безпеки для України,

– наголосив він.

Не треба дуже ідеалізувати МВФ, – Устенко

Радник президента також зауважив, що співпраця з МВФ є дуже важливою, але не варто її ідеалізувати.

"Не дивлячись на великі виплати, які мають відбутись у вересні, хай ми отримаємо 2 мільярди доларів – це лише перекриває 10% від загальної потреби у боргах. У 2021 році ми маємо виплатити 600 мільярдів гривень боргів", – підсумував Устенко.

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Співпраця з МВФ: коротко