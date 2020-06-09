МВФ должен принять решение о предоставлении Украине кредита – 5 миллиардов долларов. Сумма разделена на 3 транша. Однако эксперты предупредили, что первые 1,9 миллиарда Украина получит точно, а остальное – под вопросом.

Экономист Борис Кушнирук объяснил, что для такого поворота событий существуют 3 причины, сообщает 24 канал.

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Эксперт объяснил, что дело в том, что программа Stand-by credit предусматривает одобрение совета директоров МВФ по каждому следующему траншу.

Украинскому правительству и Нацбанку придется доказывать, что они действуют полностью согласно меморандуму,

– сказал Кушнирук.

Незавершенная история с "антиколомойским" законом

Кушнирук объяснил, что история с "антиколомойским" законом еще будет продолжаться долго.

"Коломойский будет пытаться пролоббировать и найти чемодан аргументов, чтобы Конституционный суд принял решение в его пользу. Здесь мы еще далеки до завершения этой истории", – сказал экономист.

Правительство может быть не в состоянии выполнить условия меморандума

По словам эксперта, в меморандуме есть совокупность вещей, которые украинское правительство может быть не в состоянии принять. "Появляется все больше проблем, ведь обостряется социально-экономическая ситуация и уменьшается доверие в парламенте к любым шагам со стороны правительства. Нет стабильной поддержки даже в пределах партии "Слуга народа". Поэтому голосование за каждый законопроект будет сложным", – заверил Кушнирук.

Будет ли удовлетворять МВФ те шаги, которые осуществляет Украина в рамках меморандума – это вопрос,

– добавил он.

Он объяснил, что есть еще совокупность законопроектов, которые должны быть приняты в Украине. В частности, это касается и запуска рынка газа в полноценном объеме.

Размер дефицита бюджета будет значительно больше

Кушнирук подтвердил, что более насущная проблема – размер дефицита бюджета. Он будет значительно больше, чем правительство запланировало.

Правительство запланировало 300 миллиардов, но даже всех средств наших международных доноров МВФ, Всемирного банка, ЕС – их не хватает для того, чтобы закрыть эту дыру,

– заверил эксперт.

"Кроме того, есть еще вопросы, что доходная часть бюджета будет недовыполнена. Я в этом убежден. Показатель доходности – завышен. Соответственно дыра в бюджете может быть больше", – подытожил Кушнирук.

Именно поэтому, заявил эксперт, МВФ может потребовать, чтобы уже осенью правительство подало правки в закон о госбюджете и внесло коррективы для уменьшения доходной и расходной части. Только это сделает бюджет более реалистичным.

Что известно о помощи Украине от МВФ?

21 мая 2020 года Украина и МВФ окончательно договорились о новой программе кредитования – Stand By Arrangement (SBA). Стоит отметить, что это произошло через несколько часов после подписания Зеленским "антиколомойского" закона о банках.



Ранее МВФ и Украины обсуждали другую программу финансирования – EFF. Согласно ей предполагалось 5,5 миллиарда долларов кредита. Потом говорили о 8 миллиардах, которые Украина получала бы в течение 3 лет. Из них 5 миллиардов – уже к концу 2021 года. Но в конце концов Фонд переориентировался и заменил ее вышеуказанной Stand By.