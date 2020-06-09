МВФ має ухвалити рішення щодо надання Україні кредиту – 5 мільярдів доларів. Сума розділена на 3 транші. Однак експерти застерегли, що перші 1,9 мільярди Україна отримає точно, а інші – під питанням.

Економіст Борис Кушнірук пояснив, що для такого повороту події є 3 причини, повідомляє 24 канал.

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Експерт пояснив, що річ у тім, що програма Stand-by credit передбачає схвалення ради директорів МВФ щодо кожного наступного траншу.

Українському уряду і Нацбанку доведеться доводити, що вони діють повністю згідно з меморандумом,

– сказав Кушнірук.

► Незавершена історія з "антиколомойським" законом

Кушнірук пояснив, що історія з "антиколомойським" законом ще продовжуватиметься довго.

"Коломойський буде намагатися пролобіювати і знайти валізу аргументів, аби Конституційний суд прийняв рішення на його користь. Тут ми ще далекі до завершення цієї історії", – сказав економіст.

► Уряд може бути неспроможний виконати умови меморандуму

За словами експерта, у меморандумі є сукупність речей, які український уряд може бути неспроможний ухвалити. "З'являється все більше проблем, адже загострюється соціально-економічна ситуація і зменшується довіра у парламенті до будь-яких кроків з боку уряду. Немає стабільної підтримки навіть у межах партії "Слуга народу". Тому голосування за кожен законопроєкт буде складним", – запевнив Кушнірук.

Чи задовільнятиме МВФ ті кроки, які здійснює Україна у межах меморандуму – це питання,

– додав він.

Він пояснив, що є ще сукупність законопроєктів, які мають бути ухвалені в Україні. Зокрема, це стосується і запуску ринку газу у повноцінному обсязі.

► Розмір дефіциту бюджету буде значно більший

Кушнірук ствердив, що більш нагальна проблема – розмір дефіциту бюджету. Він буде значно більший, ніж уряд запланував.

Уряд запланував 300 мільярдів, але навіть всіх коштів наших міжнародних донорів: МВФ, Світового банку, ЄС – їх не вистачає для того, щоб закрити цю діру,

– запевнив експерт.

"Крім того, є ще питання, що дохідна частина бюджету буде недовиконана. Я в цьому переконаний. Показник дохідності – завищений. Відповідно діра у бюджеті може бути більшою", – підсумував Кушнірук.

Саме тому, заявив експерт, МВФ може вимагати, щоб вже восени уряд подав правки до закону про держбюджет і вніс корективи для зменшення дохідною і видаткової частини. Тільки це зробить бюджет більш реалістичним.

Що відомо про допомогу Україні від МВФ? 21 травня 2020 року Україна та МВФ остаточно домовилися про нову програму кредитування – Stand By Arrangement (SBA). Варто зазначити, що це сталося через кілька годин після підписання Зеленським "антиколомойського" закону про банки.



Раніше МВФ і Україна обговорювали іншу програму фінансування – EFF. Згідно з нею передбачалось 5,5 мільярда доларів кредиту. Потім говорили про 8 мільярдів, які Україна отримувала б протягом 3 років. З них 5 мільярдів – вже до кінця 2021 року. Але зрештою Фонд переорієнтувався та замінив її вищезазначеною Stand By.