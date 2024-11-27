Такое мнение 24 Канала высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, подчеркнув, что, за его выполнение, Украина может начать диктовать России условия на уровне ультиматумов, а не наоборот.

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Сколько ракет производит Россия

3000 крылатых ракет и 30 тысяч ударных беспилотников в год – это примерно 8 крылатых ракет и 80 ударных беспилотников в сутки соответственно.

Это серьезный потенциал, который действительно может оказать влияние на Россию до уровня капитуляции,

– отметил Коваленко.

Поскольку Россия производит 2 ракеты Х-101 и 1 ракету "Калибр", то есть 3 единицы в сутки. Согласно этому плану, Украина будет производить в 2,5 раза больше крылатых ракет, чем может себе позволить страна-агрессор. Можно только представить, какими мощными и системными будут удары по российской территории.

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Что может притормозить выполнение плана

Но, по словам Коваленко, амбициозные планы – это прежде всего планы. Конечно, они не берутся с потолка. Есть какие-то технологические наработки, учитывая возможности производства. Однако главное – фактаж выполнения этих возможностей.

И Владимир Зеленский также напоминал, что производство будет зависеть от поставки соответствующих элементов нашими партнерами. То есть это не нулевой собственный цикл производства. Украина будет зависимой от доставки полупроводников, микросхем, микроэлектроники и других компонентов.

И это вызывает вопрос: будет ли своевременным и достаточным в количестве поставки номенклатуры всего необходимого. С другой стороны, если даже изначально состоится запуск серийного производства крылатых ракет, в будущем оно будет только увеличиваться. Поэтому до какого-то этапа по выработке большого количества Украина дойдет.

Если это произойдет в 2025 году, будет замечательно. Потому что именно 2025 в таком случае может стать годом, когда мы начнем диктовать России условия на уровне ультиматумов, а не наоборот. Россия вообще со своими ультиматумами будет выглядеть как посмешище какое-то,

– резюмировал Александр Коваленко.

Отметим, в издании Forbes Ukraine сообщили, что, при условии достаточного финансирования, Украина способна изготовить 3 тысячи крылатых ракет, о которых говорил Владимир Зеленский. Так считает украинский чиновник, имя которого журналисты не называют.