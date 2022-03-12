Украина может воспользоваться резервами центробанка России и получить 300 миллиардов долларов

На экономику России посыпались серьезные экономические проблемы из-за санкций за нападение на Украину. В будущем жизнь оккупнатов должна непременно стать невыносимой.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что в ближайшее время Россия объявит дефолт. Но это не самое плохое, что у них произойдет, передает 24 канал.

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Я сравнил бы состояние российской экономики с сеном, которое уже подожгли и нет возможности его погасить. Зато есть много тех, кто поддувает, чтобы огонь был еще больше,

– сказал он.

По словам Устенко, для россиян наступят времена, которые будут хуже 1990-х годов, когда был кризис и инфляция. В то же время финансовая помощь Запада для Украины поможет удержать баланс в экономике.

"Президент Украины уже поставил задачу разработать план восстановления Украины после войны. И там есть такой приятный пункт как получение замороженных в центробанке России более 300 миллиардов долларов. Они уже для нас зарезервированы", – подчеркнул Усенко.

Также туда будут поступать средства от российской собственности, находящейся под арестом за пределами России. Наполнение будет продолжаться.

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