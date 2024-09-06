Такое мнение 24 Каналу высказал офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий. Если бы Силы обороны имели несколько больше сил и средств под Покровском, то устроили бы котел для врага, в котором он или сварится, или сдастся в плен.

Важно В 59 ОМПБр сказали, есть ли угроза окружения для ВСУ на Покровском направлении

Как Украина может выбить россиян со своих территорий

По словам военного, необходимо, чтобы в Украине осталось как можно меньше равнодушных людей к российско-украинской войне.

"В армии не нужны те, кого притянули силой и они уже боятся любого звука <..> Безусловно, жизнь каждого украинца драгоценное, одно. При этом, надо понимать, как ты живешь, для чего и ради кого", – подчеркнул Цехоцкий.

Что касается врага, он понимает только силу. Все остальное – не может осмыслить. После нашей победы нужно будет подчеркивать определенные правки в истории, чтобы россияне знали об истории основания Руси, времена Советского Союза, сколько замучили и расстреляли из-за того, что они кому-то просто не понравились.

Потенциал Сил обороны превосходит россиян, хотя те и имеют больше техники и личного состава, в десятки раз. Офицер 59 ОМПБр в восторге от отдельных молодых полковников и генералов. По его словам, за 10 лет войны они настолько выросли, что стали настоящими полководцами.

С ними реально не страшно идти в бой. Много таких я знаю лично, но не хочу называть фамилии. Офицеры, которые пришли солдатами, стали умелыми командирами и профессионалами своего дела, которые волнуются за свой личный состав и болеют за него,

– подчеркнул военный.