Таку думку 24 Каналу висловив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький. Якби Сили оборони мали дещо більше сил та засобів під Покровськом, то влаштували б котел для ворога, у якому він або звариться, або здасться в полон.

Важливо У 59 ОМПБр сказали, чи є загроза оточення для ЗСУ на Покровському напрямку

Як Україна може вибити росіян зі своїх територій

За словами військового, необхідно, щоб в Україні залишилося якомога менше байдужих людей до російсько-української війни.

"В армії не потрібні ті, кого притягнули силою і вони вже бояться будь-якого звуку <..> Безумовно, життя кожного українця дорогоцінне, одне. При цьому, треба розуміти, як ти живеш, для чого й заради кого", – наголосив Цехоцький.

Що стосується ворога, він розуміє лише силу. Все інше – не може осмислити. Після нашої перемоги потрібно буде наголошувати на певних правках в історії, аби росіяни знали про історію заснування Русі, часи Радянського Союзу, скількох закатували та розстріляли через те, що вони комусь просто не сподобалися.

Потенціал Сил оборони переважає росіян, хоч ті й мають більше техніки та особового складу, у десятки разів. Офіцер 59 ОМПБр у захваті від окремих молодих полковників та генералів. За його словами, за 10 років війни вони настільки виросли, що стали справжніми полководцями.

З ними реально не страшно йти в бій. Багато таких я знаю особисто, але не хочу називати прізвища. Офіцери, які прийшли солдатами, стали вмілими командирами й професіоналами своєї справи, які хвилюються за свій особовий склад та вболівають за нього,

– підкреслив військовий.