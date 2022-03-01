"Украина мы с тобой": в Казахстане собрали более 50 миллионов тенге на помощь украинцам
1 марта 2022 , 07:48Читати новину українською
Источник:телеграм NEXTA Live
Народ Казахстана поддерживает Украину в ее борьбе с российскими захватчиками. Люди собрали более 50 миллионов тенге, чтобы помочь украинцам.
Деньги удалось собрать за 3 дня. Акцию назвали "Украина мы с тобой".
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На собранные деньги закупят лекарства и медицинские средства.
Мы за то, чтобы война в Украине остановилась,
– говорится в сообщении.
В Казахстане помогают Украине: смотрите видео
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