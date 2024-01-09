Такой мыслью с 24 Каналом поделился военный эксперт Петр Черник. Он убежден, что для реализации стратегического плана на 2024 год нужно не просто уничтожить Крымский мост, но и держать под огневым контролем все возможные пути из России на полуостров.

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Какие условия нужны для успеха в Крыму

Последние успешные операции Сил обороны в Крыму лишь подтвердили серьезность украинских намерений по его деоккупации. И на первом этапе для этой цели важно уничтожить враждебную логистику.

"Я сторонник того, что Крымский мост нужно "уподводнить" с помощью большого ракетного залпа. Именно большого, потому что 1 – 2 ракеты могут его повредить, но не решить проблему фундаментально", – предположил Черник.

Крымский мост, перекинутый через Керченский пролив, имеет протяженность в 18 километров. Соответственно, для того чтобы его уничтожить, нужно полностью разрушить несколько его секций. Но что важнее, после этого потребуется постоянно держать это сооружение под огневым контролем, чтобы агрессор не сумел его восстановить.

"(Нужно – 24 Канал), чтобы как минимум несколько месяцев в Крым ничего не могло быть довезено. Сейчас одна железнодорожная ветка (Крымского моста – 24 Канал) довозит до 90% (всего снаряжения)", – отметил военный эксперт.

В случае, если мост удастся уничтожить, России останется разве что полагаться на свои большие десантные корабли. Эти цели также должны быть уничтожены для полной изоляции Крымского полуострова, но, как и в случае с мостом, без дальнобойных ракет здесь не обойтись.

При адекватном планировании эти задачи являются подъемными. Но подчеркиваю, что количество ракет будет иметь значение. 1 – 2 дальнобойные ракеты могут приносить хорошие новости в уничтожении каких-либо объектов, однако Крымский мост будет под огневым контролем только тогда, когда Украина будет иметь сотни таких ракет, – подчеркнул Черник.

Несмотря на то, что и ATACMS, и Taurus являются прекрасными образцами западного оружия, оно не застраховано от сбивания российской противовоздушной обороны. Кроме того, российские возможности в радиоэлектронной борьбе также могут помешать наведению этих ракет.

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