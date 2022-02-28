Украина начала процесс перехвата военной инициативы, – СНБО
Источник:фейсбук Алексея Данилова
Украинскому военному руководству удалось начать процесс перехвата военной инициативы. Об этом заявил Алексей Данилов.
Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что идет уже пятый день героической борьбы Украины против России. В частности, он отметил, что наше военное руководство начало процесс перехвата военной инициативы.
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Данилов отметил, что наши военные, территориальная оборона, весь сектор безопасности и обороны работают в режиме полной мобилизации.
- Более того, украинское военное руководство во главе с Верховным Главнокомандующим начало процесс перехвата военной инициативы.
Он также подчеркнул, что план российского вторжения был построен на принципах нацистских предшественников. Предполагалось скорое вторжение в Украину, захват Киева и создание марионеточного правительства, которое бы контролировалось из России. Но этого не произошло, ведь украинцы давали отпор по всем направлениям.
Поэтому Данилов констатировал: украинская национальная мобилизация, украинское сопротивление агрессии растет и крепчает ежедневно. А это значит, что мы с каждым днем становимся все ближе к победе.
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