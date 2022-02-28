Украина начала процесс перехвата военной инициативы, – СНБО

Украинскому военному руководству удалось начать процесс перехвата военной инициативы. Об этом заявил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что идет уже пятый день героической борьбы Украины против России. В частности, он отметил, что наше военное руководство начало процесс перехвата военной инициативы.

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Данилов отметил, что наши военные, территориальная оборона, весь сектор безопасности и обороны работают в режиме полной мобилизации.

Более того, украинское военное руководство во главе с Верховным Главнокомандующим начало процесс перехвата военной инициативы.

Он также подчеркнул, что план российского вторжения был построен на принципах нацистских предшественников. Предполагалось скорое вторжение в Украину, захват Киева и создание марионеточного правительства, которое бы контролировалось из России. Но этого не произошло, ведь украинцы давали отпор по всем направлениям.

Поэтому Данилов констатировал: украинская национальная мобилизация, украинское сопротивление агрессии растет и крепчает ежедневно. А это значит, что мы с каждым днем становимся все ближе к победе.

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