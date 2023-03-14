Это производство предприятия концерна развернули в тесном партнерстве со страной НАТО за рубежом. Более того, это уже второй боеприпас, производство которого "Укроборонпром" развернул таким образом.
Достойно внимания Беспилотники, дальнобойное оружие и натовские снаряды: что производит Украина во время войны
Почему именно 125-миллиметровые снаряды
Как рассказали в "Укроборонпроме", такой заказ предприятиям концерна поступил от Министерства обороны Украины. 125-миллиметровые снаряды используют танки, которыми Силы безопасности и обороны Украины уничтожают оккупантов. Речь идет о танках:
- Т-64,
- Т-72,
- Т-80.
Так что первая партия таких снарядов для танков уже поставлена.
Что еще производит Украина
Также в "Укроборонпроме" рассказали, что впервые за время независимости Украина в целом развернула собственное производство:
- минометных мин 82 и 120-миллиметров,
- артиллерийских снарядов 122 и 152-миллиметров,
- танкового снаряда 125-миллиметров.
Из соображений безопасности производство вынесено за пределы страны, однако в создании боеприпасов принимают участие наши люди: конструкторы, технологи, токари, литейщики и другие,
– рассказали в концерне.
Так, недавно Укроборонпром подписал с Министерством обороны Украины контракт на поставку 120-миллиметровых минометных мин, которые также производятся во взаимодействии с одной из стран-участников Североатлантического альянса.
Изготовление снарядов "Укроборонпромом"
- Не все производство снарядов "Укроборонпром" происходит за границей. Так, раньше концерн запустил процесс производства 152-миллиметровых снарядов, которое будет происходить на территории Украины.
- Военный эксперт Олег Катков ранее сообщил, что сделать это в условиях войны очень сложно.
- Как отметил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, возобновление производства снарядов для советской артиллерии – это архиважный шаг. Все потому, что у ВСУ достаточно советской артиллерии, поэтому наличие боеприпасов к ней позволит постоянно держать врага в напряжении.