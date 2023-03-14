Это производство предприятия концерна развернули в тесном партнерстве со страной НАТО за рубежом. Более того, это уже второй боеприпас, производство которого "Укроборонпром" развернул таким образом.

Достойно внимания Беспилотники, дальнобойное оружие и натовские снаряды: что производит Украина во время войны

Почему именно 125-миллиметровые снаряды

Как рассказали в "Укроборонпроме", такой заказ предприятиям концерна поступил от Министерства обороны Украины. 125-миллиметровые снаряды используют танки, которыми Силы безопасности и обороны Украины уничтожают оккупантов. Речь идет о танках:

Т-64,

Т-72,

Т-80.

Так что первая партия таких снарядов для танков уже поставлена.

Что еще производит Украина

Также в "Укроборонпроме" рассказали, что впервые за время независимости Украина в целом развернула собственное производство:

минометных мин 82 и 120-миллиметров,

артиллерийских снарядов 122 и 152-миллиметров,

танкового снаряда 125-миллиметров.

Из соображений безопасности производство вынесено за пределы страны, однако в создании боеприпасов принимают участие наши люди: конструкторы, технологи, токари, литейщики и другие,

– рассказали в концерне.

Так, недавно Укроборонпром подписал с Министерством обороны Украины контракт на поставку 120-миллиметровых минометных мин, которые также производятся во взаимодействии с одной из стран-участников Североатлантического альянса.

Изготовление снарядов "Укроборонпромом"