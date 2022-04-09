Украина начала работу над Планом восстановления страны, – Шмыгаль

Украинское правительство делает все возможное, чтобы бизнес мог работать в условиях войны. Кроме того, ведется активная работа по преодолению последствий подлого нападения России на нашу страну.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинский бизнес положительно отреагировал на упрощения, предложенные правительством. Следует ожидать сокращения бюджета, но финансирование приоритетных направлений и работа экономики позволят сохранить правильный баланс.

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План восстановления страны

Также премьер заявил, что на базе правительства, Офиса Президента и Парламента будет создана рабочая группа, которая будет заниматься планом финансовой поддержки от партнеров на восстановление Украины после войны. На его основе будет создан фонд обновления United 24.

Также Украина рассчитывает на замороженные российские активы во многих странах мира, как компенсацию за нанесенный ущерб.

По разным оценкам, эта сумма колеблется от 300 до 500 миллиардов долларов на сегодня,

– отметил Шмигаль.

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