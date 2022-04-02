Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. При этом Государственное бюро расследований пообещало продолжить поиск имущества российских и белорусских компаний на территории Украины и инициировать полную его национализацию.
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Что известно об изъятых вагонах
2 апреля работники Бюро обнаружили около 1 400 вагонов, которые находились на территории Полтавской и Днепропетровской областей. Владельцы вагонов – физические и юридические лица России и Беларуси.
Чтобы изъять найденное имущество оккупантов и передать его на нужды Украины, Теруправление ГБР Полтавы обратилось к руководству Полтавской и Днепропетровской военно-гражданских администраций.
Эффективная работа Бюро в условиях военного положения ослабляет врага и укрепляет обороноспособность нашего государства,
– отметили в ведомстве.
Напомним, что в конце марта Бюро экономической безопасности Украины обнаружило в Черкасской области 400 вагонов железнодорожного подвижного состава, собственность российских и белорусских предприятий.
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