Об этом заверил глава Минобороны. По словам Алексея Резникова, для этого уже был специальный документ Кабмина.

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Резников: Мы действуем по определенной процедуре

Как рассказал министр обороны, отныне подобные закупки не учитываются в годовом плане закупок. Хотя раньше было по-другому.

Мы действуем по определенной процедуре. У нас ведут постоянную работу по закупкам. Все хорошо,

– подчеркнул он.

Резников отметил, что впоследствии будут отчёты по результатам оборонных закупок. Их должны обнародовать в электронной системе, но уже после прекращения или отмены военного положения в Украине.

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