Про це запевнив глава Міноборони. За словами Олексія Резнікова, для цього уже був спеціальний документ від Кабміну.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни
Резніков: Ми діємо за визначеною процедурою
Як розповів міністр оборони, відтепер подібні закупівлі не враховують до річного плану закупівель. Хоч раніше було інакше.
Ми діємо за визначеною процедурою. У нас ведуть постійну роботу із закупівель. Усе добре,
– наголосив він.
Резніков відмітив, що згодом будуть звіти за результатами оборонних закупівель. Їх мають оприлюднити в електронній системі, проте вже після припинення або скасування воєнного стану в Україні.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!