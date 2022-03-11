Про це запевнив глава Міноборони. За словами Олексія Резнікова, для цього уже був спеціальний документ від Кабміну.

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Резніков: Ми діємо за визначеною процедурою

Як розповів міністр оборони, відтепер подібні закупівлі не враховують до річного плану закупівель. Хоч раніше було інакше.

Ми діємо за визначеною процедурою. У нас ведуть постійну роботу із закупівель. Усе добре,

– наголосив він.

Резніков відмітив, що згодом будуть звіти за результатами оборонних закупівель. Їх мають оприлюднити в електронній системі, проте вже після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

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