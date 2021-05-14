Украина углубляет сотрудничество с США в вопросе противодействия кибернападениям. Ввиду этого, украинская сторона намерена присоединиться к ежегодным учениям Cyber Flag.

Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что вопрос кибербезопасности является чрезвычайно важным. Как она отметила, Украина с 2014 года постоянно подвергается кибератакам как на критически важную инфраструктуру, так и на финансовую систему.

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По словам Маркаровой, с начала российской агрессии против Украины государство накопило большой объем информации. Также оно приобрело определенный опыт противодействия кибератакам против России.

Сейчас мы работаем очень активно в нашем кибердиалоге с Соединенными Штатами Америки,

– заявила госпожа посол.

Присоединение к учениям Cyber Flag

Маркарова рассказала, что Служба безопасности Украины, взаимодействуя с коллегами из США, остановила уже более 350 кибератак. По ее словам, сейчас этот вопрос хотят поднять на следующий уровень.

"Кроме активного двустороннего сотрудничества с США, мы также заявили о своем желании присоединиться к Cyber Flag", – подчеркнула она.

Справка. Cyber Flag – учения, которые с 2011 года на постоянной основе проводит Министерство обороны США во взаимодействии с другими агентствами и ведомствами. В них принимают участие сотни специалистов для повышения готовности к реагированию на кибератаки.

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Госпожа посол также добавила, что участие в Cyber Flag позволит Украине значительно расширить тренировки и обучение специалистов в этом направлении.