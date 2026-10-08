"Это самый простой способ": что может остановить войну России против Украины

Россия продолжает развивать ударное вооружение и проводить атаки по украинским городам, несмотря на заявления Кремля о якобы единстве россиян и украинцев. В то же время Украина работает над расширением собственных дальнобойных возможностей, которые могут повлиять на способность России продолжать войну.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в эфире 24 Канала высказался о возможных путях прекращения российской агрессии. Он считает, что изменения могут произойти как внутри самого российского режима, так и благодаря развитию украинского вооружения.

Путин считает врагами украинцев, которые не захотели сдаться

Российские предприятия продолжают совершенствовать ударные беспилотники. В частности, в России продемонстрировали новые реактивные "Герани", а представитель предприятия, которое их производит, заявил о готовности и в дальнейшем наносить удары по врагу.

При этом российские атаки направлены не только на военные объекты. Среди их целей оказываются роддома, детские сады, игровые площадки и пешеходные переходы. От российских ударов страдают украинские дети, женщины и пожилые люди.

Весь украинский народ у него враги. Это люди, которые не захотели сдаться, не захотели стать русскими, как он считает,

– сказал Яковенко.

Путин при этом продолжает считать россиян и украинцев якобы одним народом. Однако украинцы никогда не отождествляли себя с россиянами, как и россияне не считали себя украинцами. Такие различия были очевидны даже во времена Советского Союза.

В одной голове укладывается мысль, что это один народ, и поэтому представителей этого одного народа нужно убивать. Вот почему-то так,

– заметил журналист.

Прекращение российской агрессии Яковенко напрямую связывает с будущим путинского режима. Он предположил, что режим может пасть раньше, чем Украина получит военные возможности для реализации другого сценария.

Завершение войны зависит и от новых возможностей Украины

Одним из возможных вариантов прекращения войны Яковенко считает физическое устранение российского диктатора. По его убеждению, политическая воля для этого у Украины может быть, однако необходимых возможностей пока нет.

Самый простой способ это прекратить – ликвидировать Путина. Это самый простой, самый надежный и самый дешевый способ все это прекратить,

– заявил Яковенко.

Появление украинских баллистических ракет и более мощного дальнобойного вооружения, как он предполагает, может изменить ситуацию. Однако развитие таких возможностей происходит медленно, хотя определенные сдвиги уже наблюдаются.

В частности, журналист обратил внимание на обсуждение ракет дальностью более тысячи километров с участием Германии. Совместное производство такого вооружения он рассматривает как важную перспективу для Украины, ведь речь идет о возможности поражать цели на значительном расстоянии.

Это уже ракеты, которые вполне могут поражать Москву. А Германия – это очень серьезный партнер. И я думаю, что совместное производство с Германией таких ракет – это уже шаг к победе,

– подчеркнул журналист.

Среди перспективных украинских разработок также прозвучала ракета FP-9 с заявленной дальностью около 800 километров. Яковенко считает, что появление подобного вооружения будет постепенно расширять возможности Украины.

Не менее важными он назвал удары по российским пусковым установкам "Искандеров". В частности, он положительно оценил сообщение о поражении такой установки в Брянской области, ведь именно уничтожение средств запуска может уменьшить количество баллистических атак.

Закрыть небо проще всего – уничтожить пусковые установки, чтобы им нечем было бить,

– пояснил Яковенко.

Количество пусковых установок ограничено. По оценке журналиста, у России около 160 таких систем для "Искандеров", поэтому их системное поражение может существенно повлиять на возможности нанесения ракетных ударов, даже если производство самих ракет будет продолжаться.

Можно штамповать хоть по сто "Искандеров" в месяц, а бить будет нечем, запускать будет неоткуда,

– подчеркнул он.

В то же время Яковенко не ожидает скорого завершения войны. Он предположил, что победа вряд ли наступит в этом или следующем году, однако убежден, что у Украины есть шанс победить Россию, хотя продвижение к этой цели остается медленным.

Яковенко объяснил, что может ослабить возможности России: смотрите видео