Украина и НАТО: зачем Путин выдвинул жесткий ультиматум

Вряд ли в Кремле ожидали от заседания совета Россия – НАТО столь жесткой риторики, которая прозвучала в выступлении генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга сразу же после окончания встречи.

Я не имею, конечно, ввиду, что в Москве всерьез рассчитывали, что участники встречи согласятся с российским ультиматумом фактически ограничить суверенитет бывших советских республик и неюридически гарантировать, что Украина, Грузия и другие государства, которые были частью бывшего Советского Союза, никогда не будут приняты в Альянс.

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Риторика НАТО

Однако риторика руководства НАТО только ужесточилась. Теперь Столтенберг говорит уже не только о том, что в НАТО никогда не согласятся с российским ультиматумом и что вопрос о вступлении Украины в альянс могут решать только страны НАТО и сама Украина.

Он подчеркивает, что "если Россия еще раз применит силу против Украины, мы серьезно задумаемся о том, чтобы увеличить наше присутствие там". А это – новый подход к ситуации, который в Кремле еще должны проанализировать.

Опасность обратного результата

Стараясь оправдать свои агрессивные действия по отношению к Украине, Владимир Путин стал требовать предотвращения, по сути, виртуальной опасности. Ведь сейчас вопрос о присоединении Украины к Альянсу не стоит на повестке дня.

Помимо позиции, что этот вопрос должен решаться самой Украиной и странами НАТО, есть и позиция, что с такой интеграцией не следует спешить. Украина и Грузия до сих пор не получили даже План для членства в НАТО, хотя со времени Бухарестского саммита Альянса, подтвердившего их европейскую интеграцию, прошло уже почти 14 лет.

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Зачем Путину ультиматум

Поэтому совершенно неясно, зачем на самом деле российскому руководству понадобилось не только выдвигать Соединенным Штатам и другим странам – членам НАТО невыполнимые требования, но и обнародовать эти требования на сайте российского внешнеполитического ведомства, переводя таким образом сам диалог с Вашингтоном и Брюсселем из политической в пропагандистскую плоскость.

Разве что это было стремление оправдать собственную агрессивную риторику и приготовление к возможному вторжению.

Но наращивание агрессивной риторики и действий со стороны Москвы может привести к обратному результату. В странах НАТО начинают задумываться не о том, как умиротворить Россию, а о том, как ее остановить. Не о том, как помочь Украине отбиться, если Россия все-таки нападет, а как защитить Украину общими усилиями.

И эта тенденция, о которой еще несколько месяцев назад можно было говорить скорее как о политической фантастике, уже начинает просматриваться – по крайней мере, заявления генерального секретаря НАТО по итогам заседания Совета Россия – НАТО это отчетливо продемонстрировали.

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