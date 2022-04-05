Он подчеркнул, что его прогнозы могут оказаться неточные, однако, скорее всего, индивидуальные европейские свободы придут к нам только со временем.
Читайте также Потеря мощных воинов: Зеленский объяснил, чего может стоить отвоевание всего Донбасса
Зеленский сравнил Украину с Израилем
По мнению президента, наша свобода будет выражаться в крепости каждого дома, защищенности каждого человека и всего государства.
Я думаю, что все наши люди будут одной большой армией,
– поделился предположением Зеленский.
Он добавил, что нет смысла говорить о новой Швейцарии. Возможно, наше государство и сможет стать таким же, но только через несколько десятков лет. Сейчас же, по его словам, мы больше похожи на Израиль со своим уникальным лицом.
Вопрос безопасности будет приоритетным в течение 10 лет. Кроме того, мы будем развивать ИТ-направление, потому что это связано и с оружием, и с разными программами,
– рассказал президент.
Авторитарное государство невозможно в Украине
Зеленский отметил, что страна станет такой, какой ее сделала война и отметил, что авторитаризм в этом сценарии недопустим.
Авторитарность бы проиграла России,
– подчеркнул он.
Зато люди знают, за что они борются – не за портрет, а за свою собственную свободу. Такое возможно только в демократическом государстве.
Не пропустите – обращение Зеленского за 4 апреля