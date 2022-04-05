Він наголосив, що його прогнози можуть виявитися неточними, однак, швидше за все, індивідуальні європейські свободи прийдуть до нас лише з часом.
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Зеленський порівняв Україну з Ізраїлем
На думку президента, наша свобода виражатиметься у міцності кожної домівки, захищеності кожної людини та цілої держави.
Я думаю, що всі наші люди будуть однією великою армією,
– поділився припущенням Зеленський.
Він додав, що немає сенсу говорити про нову Швейцарію. Можливо, наша держава й зможе стати такою ж, але лише через кілька десятків років. Зараз же, за його словами, – ми більше схожі на Ізраїль зі своїм унікальним обличчям.
Питання безпеки буде пріоритетним впродовж 10 років. Крім того, ми розвиватимемо ІТ-напрямок, бо це пов'язано і зі зброєю, і з різними програмами,
– розповів президент.
Авторитарна держава неможлива в Україні
Зеленський зазначив, що країна стане такою, якою її зробила війна й зауважив, що авторитаризм в цьому сценарії неприпустимий.
Авторитарність би програла Росії,
– наголосив він.
Натомість люди знають за що вони борються – не за портрет, а за свою власну свободу. Таке можливо лише в демократичній державі.
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