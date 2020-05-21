Украина не будет участвовать в фарсе, – МИД о конференции России по Крыму

Украина не будет участвовать в конференции с жителями оккупированного Крыма, которую организовала Россия в Совете Безопасности ООН. Предварительно участие в мероприятии 21 мая планируют принять представители 19 из 27 стран ЕС, а также делегация Евросоюза в ООН.

Видеоконференция России – это фарс, – МИД

Россия якобы заявила, что во время конференции желает рассказать правду о жизни на оккупированном полуострове, однако при этом блокирует туда доступ международных миссий. Об этом спикер МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила в эфире "Крым.Реалии".

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Украинская сторона не будет участвовать в этом фарсе. Для того, чтобы показать правду, наверное, нужно дать возможность независимым наблюдателям провести мониторинг и поговорить с людьми, не специально приглашенными российской стороной, а теми, кто действительно видит реальное положение дел на полуострове,

– сказала Зеленко.

Что известно о мероприятии в Совбезе ООН

Россия заявила, что проведет 21 мая видеоконференцию с жителями оккупированного Крыма в Совбезе ООН. На ней российский посол в ООН Василий Небензя выступит с заявлениями, а сторонники аннексии – с презентациями.

Если представители Евросоюза примут участие в мероприятии, то могут нарушить собственные правила относительно контактов с фактической "властью" оккупированного Крыма.

Реакция постпреда Украины в ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица считает, что на такой шаг Россию подтолкнул шквал международной критики за нарушения устава ООН, а также прав и свобод в оккупированном Крыму.

Кислица напомнил, что Украина вместе с партнерами еще 6 марта 2020 года провела неформальное заседание членов Совбеза ООН по формуле Арриа. На нем рассмотрели ситуацию в Крыму. Тогда международное сообщество осудило оккупацию РФ территории полуострова.