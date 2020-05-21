Україна не братиме участь у фарсі, – МЗС про конференцію Росії щодо Криму

Україна не братиме участь у конференції з жителями окупованого Криму, яку організувала Росія у Раді безпеки ООН. Попередньо участь у заході 21 травня планують взяти представники 19 із 27 країн ЄС, а також делегація Євросоюзу в ООН.

Відеоконференція Росії – це фарс, – МЗС

Росія начебто заявила, що під час конференції бажає розповісти правду про життя на окупованому півострові, проте при цьому блокує туди доступ міжнародних місій. Про це речниця МЗС України Катерина Зеленко повідомила в ефірі "Крим.Реалії".

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Українська сторона не братиме участь у цьому фарсі. Для того, щоб показати правду, напевно, потрібно дати можливість незалежним спостерігачам провести моніторинг і поговорити з людьми, не спеціально запрошеними російською стороною, а тими, хто дійсно бачить реальний стан справ на півострові,

– сказала Зеленко.

Що відомо про захід у Радбезі ООН

Росія заявила, що проведе 21 травня відеоконференцію з жителями окупованого Криму у Радбезі ООН. На ній російський посол в ООН Василь Небензя виступить із заявами, а прихильники анексії – з презентаціями.

Якщо представники Євросоюзу візьмуть участь у заході, то можуть порушити власні правила щодо контактів із фактичною "владою" окупованого Криму.

Реакція постпреда України в ООН

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця вважає, що на такий крок Росію підштовхнув шквал міжнародної критики через порушення статуту ООН, а також прав і свобод в окупованому Криму.

Кислиця нагадав, що Україна разом з партнерами ще 6 березня 2020 року провела неформальне засідання членів Радбезу ООН за формулою Арріа. На ньому розглянули ситуацію у Криму. Тоді міжнародна спільнота засудила окупацію РФ території півострова.