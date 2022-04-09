Российские оккупанты временно захватили город Снегиревка. В настоящее время Украина не контролирует этот населенный пункт.

Читайте также В Харьковской области выявляют такие же зверства россиян, как и в Буче

Блокирование Снегиревки

Как рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, гуманитарного кризиса в городе нет, но враг блокирует дороги и выезды из населенного пункта.

Вчера в 7 утра они закрыли проезд через Снегиревку для гражданских лиц. Имелась возможность поставлять грузы туда и в Херсон. На сегодняшний день они эти грузы разворачивают,

– рассказал он.

Смотрите также – "Врываются в дома и угрожают изнасилованием": оккупанты терроризируют людей на Запорожье