Російські окупанти тимчасово захопили місто Снігурівка. Наразі Україна не контролює цей населений пункт.

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Блокування Снігурівки

Як розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, наразі гуманітарної кризи у місті немає, але ворог блокує дороги та виїзди з населеного пункту.

Вчора на 7 ранку вони закрили проїзд через Снігурівку для цивільних осіб. Була можливість поставляти вантажі туди і в Херсон. На сьогодні вони ці вантажі розвертають,

– розповів він.

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