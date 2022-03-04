Всю ночь шли бои за Запорожскую АЭС. На ее территории вспыхнул пожар, который мог закончиться техногенной катастрофой, ведь россияне обстреливали эту территорию из тяжелого вооружения.

Читайте также Зеленский о захвате ЗАЭС: Всю ночь общался с мировыми лидерами – все шокированы

Зеленский в своей речи поблагодарил всех, кто спасает АЭС, а затем и Украину и весь мир от ядерного бедствия. И призвал жителей Энергодара снова проявить свое мужество, когда они уже остановили российскую военную технику на входе в город.

"Я благодарен героям Нацгвардии, которые защищали станцию и пытались остановить врага. Благодарен спасателям, потушившим пожар. Но многое зависит и от вас, граждан Украины. Простые люди Энергодара. Вы понимаете угрозу для станции лучше других. Вы там живете, рядом с ней, и вы видите оккупантов напрямую. Прогоняйте их! Дайте им знать, что Энергодар – это Украина. Что Украина – не место для ядерного пепла", – обратился Зеленский.

К теме Админкорпус ЗАЭС и проходную на станцию контролируют россияне: есть погибшие среди защитников

Видеообращение Владимира Зеленского