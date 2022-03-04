Цілу ніч йшли бої за Запорізьку АЕС. На її території спалахнула пожежа, яка могла закінчитися техногенною катастрофою, адже росіяни обстрілювали цю територію з важкого озброєння.

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Зеленський у своїм промові подякував усім, хто рятує АЕС, а відтак і Україну та весь світ від ядерного лиха. І закликав жителів Енергодару знову проявити свою мужність, коли вони вже зупинили російську військову техніку на вході до міста.

"Я вдячний героям Нацгвардії, які обороняли станцію і намагалися зупинити ворога. Вдячний рятувальникам, які загасили пожежу. Але багато залежить і від вас, громадини України. Прості люди Енергодару. Ви розумієте загрозу для станції краще за всіх інших. Ви там живете, поряд з нею, і ви бачите окупантів безпосередньо. Проганяйте їх! Дайте їм знати, що Енергодар – це Україна. Що Україна – не місце для ядерного попелу", – звернувся Зеленський.

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Відео звернення Володимира Зеленського