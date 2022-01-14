Я не буду заглиблюватися у нетрі цього питання. Лише простий факт. Фінляндія, як відомо, є членом ЄС. Ніхто ніде ніколи проти цього не заперечував. Включно з Росією. Фінляндія не входить у військово-політичні блоки, але вона проводить самостійну політику, вступає у міжнародні структури, у які бажає. Ніхто тут проблем не бачить.

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Просто нагадаю, що приводом до Євромайдану послугувало не НАТО, а Асоціація з ЄС. Саме цей документ, що навіть не передбачав вступу до ЄС України, спровокував істерику у Кремлі, тиск на Януковича, відмову останнього від підписання готового документу ну і всі подальші дії Кремля.

Повторюсь, НАТО тут було взагалі навіть не близько.

У ЄС немає армії. Але саме гіпотетичний рух України у напрямку ЄС "спровокував" Росію на вторгнення в Україну.

Чого хоче Росія

Не безпека від "агресивного блоку НАТО" цікавить Росію. Їй потрібна ліцензія на відродження СРСР. Ну а який СРСР без України. Значить, треба тягнути туди Україну. Навіть силою, а поки не затягнув – гальмувати будь-які альтернативні варіанти розвитку. Бо не можна бути одночасно в НАТО і СРСР-2, в ЄС і СРСР-2, навіть в асоціації з ЄС бути не можна.

Можна бути в ООН, якщо делегацію будуть формувати в Москві, але то вже потім вирішать.

Все, що Росія сприйматиме як відмову від СРСР-2, вона оголошуватиме загрозою для себе. І для них це навіть логічно. Бо якщо розпад СРСР – " найбільша катастрофа", а "Україну вигадав Ленін", то ти щиро можеш вважати, що "захищаєш своє".

Ну, от сьогодні Україна, наче, хоче в НАТО – і це загроза. А завтра "нейтральна" Україна не захоче вступати в ОДКБ. І це буде не менша загроза. Україна без російського кирзача на своїх теренах – страшенна, фундаментальна загроза для Росії.

Порятунок для України

Я не ідеалізую НАТО, я розумію, що ні в яке НАТО нас у дуже близькій перспективі не візьмуть.

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Я розумію, що і у НАТО, і у ЄС зараз купа проблем, і буквально зараз питання інтеграції в обидві ці структури реально не стоїть. Але я чітко знаю. Відмова від ЄС і НАТО точно не зупинить Росію. Навпаки, це може надати їм нових ілюзій.

Це все не про НАТО, не про ЄС, і навіть не про демократію. І не про ракети. Це про СРСР-2, який мріє відродити Кремль будь-якою ціною. І судячи з Білорусі та Казахстану – це мало б бути нереально комфортне та перспективне місце.

Україна не може бути Фінляндією. Тут або Польща, або Білорусь. Інших варіантів нам просто не лишили.

Росія готує вторгнення – дивіться відео