Уже сказано дипломатом Сергеем Рябковым, обычно корректным и взвешенным человеком, что НАТО должна собирать шмотки и сматываться к границам 1997 года; только что другой опытный российский дипломат, представитель в ОБСЕ Александр Лукашевич очень дипломатично завершил переговоры фразой "мир любой ценой нам не нужен", а тот же Сергей Рябков в интервью RTVI назвал возможным ответом России размещение русского ядерного оружия на Кубе и в Венесуэле, то есть предложил вернуться к Карибскому кризису 1962 года – "Отличный" итог.

Запад был спокоен и тверд

Гарантии нераспространения НАТО на Восток, якобы данные Горбачеву, на всех площадках были названы бредом и враньем русской стороны, и я подтверждаю как историк точность этих определений.

Принцип: ни каких переговоров о судьбе тех или иных стран без этих стран – был четко подтвержден. Об Украине ничего без Украины, о Восточной Европе ничего без Восточной Европы, о Грузии – ничего без Грузии.

Слишком дорого миру обошлись переговоры в Мюнхене о судьбе Чехословакии без Чехословакии в 1938 года, о судьбе Восточной Европы без Восточной Европы в Тегеране и Ялте в 1943 и 45, да и переговоры Трампа с талибами без правительства Афганистана совсем недавно. Теперь такого не будет. В этом вопросе поставлена жирная точка.

Как Россия имеет полное право сама решать – с кем ей дружить и с кем враждовать, так и Украина, и Грузия, и Финляндия. Финляндизация, кстати, закончилась для самой Финляндии, тем более не начнётся она для Украины.

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Почему Россия стала "империей зла"

В ретроспективе последних трех десятилетий совершенно ясно, куда стремятся и страны и люди, и откуда они бегут. И страны и люди стремятся в сообщество богатых, свободных, демократических государств.

Массовому наплыву мигрантов в эти страны соответствует и расширение НАТО и ЕС. А бегут страны и люди из-под тяжкой власти жестоких тиранов, типа Путина и Лукашенко, из, быть может и богатых, но высасываемых до сухой кожицы авторитарных государств, где жируют только бандитские властвующие кланы, а остальным людям ох как трудно. И там, где гражданам удается вырвать свои страны из рук этих кланов, они тут же начинают вести переговоры с той же НАТО, с тем же Евросюзом об интеграции.

И Россия когда-то начинала вести такие переговоры, при Ельцине, и даже при Путине в начале нулевых, но карты легли иначе. Властвующие кланы России ясно поняли, что соединение со свободным миром требует настоящей демократии и для своих граждан. А настоящая демократия рано или поздно приведет к власти силы, которые начнут проверку законности богатств элиты. И многим придется расстаться со своим таким сладким добром, а многим - и сесть в народную тюрьму.

Трезвое осознание этого факта и привело Ельцина к назначению своим преемником офицера КГБ Путина, а самого Путина и его друзей из КГБ – к развороту российской политики от союза с Западом к конфронтации с ним.

При противостоянии с Западом демократия не нужна. Напротив – идеология осажденной крепости позволяет закручивать гайки и скручивать граждан в бараний рог.

Как будет наказана Россия

Однако, такой выбор таит в себе скрытое противоречие. Богатства, даже неправедные, для того и создаются, чтобы наслаждаться ими в свободном мире и свободно. От того у всех властвующих бандитов масса недвижимости и движимости в странах ЕС и НАТО. А противостояние, если проводить его последовательно и до конца, приведет к жестким санкциям и потере всех этих сладких плодов тирании.

Вот уже Сенат США хочет распространить санкции на самого Путина и его ближайших друзей, а Песков огрызается – это равносильно разрыву отношений между США и Россией.

Конечно, можно попробовать остановиться на середине пути, как сделала, скажем, Саудовская Аравия. Но амбициозный Путин не желает довольствоваться ролью сателлита Америки. Ему нужно равенство в противостоянии, как во времена той Холодной войны, что завершилась обрушением СССР и его империи в 1989 – 19 91. Да и полпути тоже означают демократизацию, только медленную и под пристальным контролем свободного мира. Этим путем прошли Сингапур, Южная Корея, Тайвань, встают на него снова и снова Таиланд, Турция, Малайзия, Чили.

Все это уже было

Несравненно более мощная советская империя не выдержала конкуренции с Западом и распалась, а все ее сателлиты вмиг убежали под зонтик НАТО без всякого принуждения, с великой охотой.

А почему советская империя не выдержала конкуренции? А по той простой причине, что длительное интенсивное развитие могут осуществлять только свободные люди, свободно пользующиеся информацией, свободно объединяющиеся в группы интересов, свободно зарабатывающие деньги и свободно их тратящие, свободно перемещающиеся по миру и свободно избирающие сами себе свою власть и местную и национальную. Именно эти страны – лидеры мирового развития.

Нацистская Германия смогла 12 лет жить на интеллектуальном потенциале былой свободы, но могу твердо сказать – 100 лет она так бы не прожила. СССР, ведя исключительно глупую политику в отношении кадров, уничтожая умнейших, смог протянуть еще меньше. Россия потеряла невероятное количество самых талантливых за последние 30 лет. Как тут развиваться? Китай посылает учиться своих студентов в США и Европу. Но это ненадежно. Многие остаются. А в клетке соловей не поёт. Остается "цап-царап". Но он системно не выручает.

Выход есть

Так что: ради сохранения нахапанного надо противостоять свободному Западу и хулить демократию, а ради противостояния с ним, ради технологий надо идти на поклон к тому же Западу, а не собачиться с ним.

Жесть Россия хочет разместить военную инфраструктуру на Кубе и Венесуэле

Сейчас Путин начал собачиться по полной, как не было с 1962 года, с Карибского кризиса. И он оказался у черты. Идти дальше, начинать войну в Украине (мир же не любой ценой, как сказал г-н Лукашевич), везти ракеты на Кубу (как заявил г-н Рябков) – значит проиграть с треском, с позором и, в лучшем случае оказаться "пенсионером российского значения", как Хрущев после октября 1964, а в худшем закончить свои дни, подобно кумиру, на ближней даче, только не в Кунцево, а в Ново-Огарево.

Отступить – потерять лицо, почтение "друзей", услышать в спину "Акела промахнулся". А дальше тот же 1964, та же Кунцевская дача…

Есть еще и третий выход, шибануть из всех ракет – и конец. Но даже если панически боящийся COVID-19 человек решится на столь страшное самоубийство, то его точно не допустят ближайшие друзья-приятели. Им то жить хочется. И опять – октябрь 1964 или ближняя дача…

Куда ни кинь – всюду клин

Насколько верней поступила Эстония, бежав из СССР прямо в НАТО. Но для этого эстонцы вернули собственность потомкам ограбленных большевиками в 1940, провели люстрацию, утвердили парламентскую демократию и весь пакет гражданских свобод. После всего этого их приняли общество свободных стран с распростертыми объятиями.

И нас бы приняли, избери мы тот же путь. Но наши умники решили набить свои карманы не думая об ограбленном народе, решили защитить свой ЧК – КГБ, не думая, а, вернее, страшась десятков миллионов его жертв. И вот теперь как дурень с писаной торбой, как мартышка с тыквой кремлевская власть не знает куда податься со своими миллиардами долларов, со своим оправданием Ленина-Сталина, ВЧК – КГБ, куда ни кинь – всюду клин.

Важно США дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои силы в Латинской Америке

Не прогнулись

Тут уж не до советов. Остается пожалеть и их – самозванных властителей – , и себя. А порадоваться только одному – что всё на этот раз кончилось ничем.

Если бы Запад прогнулся, как в 1938, или как в 1943 – 1945, то наш игрок вздохнул бы облегченно и усмехнулся в несуществующие усы. Но вот – в Корее не прогнулись в 1949 – 1953, и пришлось помереть Сталину, на Кубе не прогнулись в 1962, – и пришлось отступать на заслуженный отдых Хрущеву.

Слава Богу, что и сейчас не прогнулись Байден, США, НАТО, ОБСЕ – для России, настоящей России, это очень важный положительный итог.