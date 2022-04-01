Украина не несет ответственности "за просчеты и катастрофы" в России, – Минобороны о Белгороде

В Минобороны Украины отреагировали на взрывы в Белгороде. В ведомстве отметили, что наше государство защищается от агрессора на своей территории, поэтому не отвечает за происходящее в России.

Об этом заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник. Также он упомянул о том, что Россия пытается обвинить наше государство в якобы причастности к взрывам в Белгороде.

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Украина обороняется

Александр Мотузяник подчеркнул, что Украина ведет оборонительную операцию. Несмотря на это, Россия пытается обвинить нашу страну в причастности к взрывам в Белгороде.

Хочу отметить то, что на сегодняшний день Украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это совсем не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и все катастрофы, все происходящие на территории России события,

– заявил Мотузяник.

Представитель Минобороны решил ни подтверждать, ни опровергать причастность к взрывам в Белгороде.

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