Украина не остановится на Херсоне: главные темы недели в западных СМИ

Мир поражен освобождением Херсона и хаотичным отступлением русской армии. Украина доказала, что Россия понимает язык силы, а любые обещания или угрозы Кремля всего лишь блеф и шантаж, на который ни в коем случае нельзя вестись.

В то же время россияне не прекращают своих попыток запугать мирное население Украины и всеми способами надавить на Запад. Основная цель россиян – начать мирные переговоры с целью заморозки конфликта, однако Украине такой вариант точно не подходит.

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Украина не собирается останавливаться на Херсоне

Несмотря на все прогнозы западных аналитиков и дипломатов, Украина показывает готовность продолжать наступление и деоккупацию своих территорий, пишет The New York Times. Вдохновленные успехом украинские войска поднимают национальный флаг над Херсоном после массового отступления России и не подают никаких признаков того, что остановят наступление на зиму или позволят войне зайти в тупик.

На Востоке ВСУ продолжают держать оборону в районе Бахмута и Петропавловки, убив сотни русских солдат, пытавшихся захватить эти города. На Юге же Украина наносит глубокие удары в тыл противника, не позволяя россиянам построить оборону на противоположном берегу Днепра, напротив Херсона.

Логика войны состоит в том, чтобы не останавливаться, а как-то продолжать двигаться вперед. Я думаю, что будут контратаки на других направлениях, чтобы противник не успевал перекидывать резервы и блокировать удары,

– сказал старший лейтенант Андрей Михейченко, командир противотанкового подразделения, обороняющий охваченный боями Бахмут.



Украинские военные в Бахмуте / Фото The New York Times

Множество голосов на Западе говорили о застое в войне во время зимнего периода, когда обе армии будут нуждаться в восстановлении. При этом американский генерал Марк Милли даже назвал это время благоприятным для переговоров.

Впрочем, правительство в Киеве непоколебимо, и считает, что любой перерыв позволит россиянам закрепить свои успехи, поэтому даже если погода и замедлит продвижение ВСУ, полностью останавливать боевые действия не входит в планы украинского командования. Наконец, аналитикам остается только гадать, какие козыри сегодня скрывает Генштаб Украины и какие планы готовит.

Сейчас сверхсложная задача – переход украинских войск на левый берег Днепра. Ширина реки достаточно велика, что делает эту операцию очень рискованной. При этом ракетные удары по российским позициям и партизанское движение в тылу противника не дают россиянам расслабиться, постоянно поддерживая напряжение.

Часть военных экспертов считает, что Украина не остановится, и переломить организованную россиянами оборону все же удастся, ведь российское войско истощено, и их моральный дух и организация окончательно распадутся.

Бывший американский военный Чак Пфаррер считает, что следующей целью для ВСУ станет город Мелитополь и уверенно заявил о способности Украины использовать свое преимущество и отвоевать еще больше своих территорий. Однако он подчеркнул, что нехватка боеприпасов и большие потери могут замедлить полномасштабное наступление Украины, поэтому американский эксперт видит возобновление наступательных действий только весной.

Однако сами украинские воины не предполагают большого спада в боевых действиях. Отступая из Херсона, россияне пытаются освободить силы для усиления других участков фронта. Прямо сейчас в Бахмут и Сватово подвозят мобилизованных. Украинские военные, сегодня обороняющие эти города, прогнозируют большие бои уже в ближайшее время.

Это игра на истощение. Может, здесь будет перелом, потому что они не хотят уступать. Вбрасывают войска, а мы такие же. Если мы им сломаем здесь спину, то останется одна сильная группировка.

– заявил лейтенант Михийченко.

Несмотря на неудачи России на поле боя, российские войска продолжают ракетные обстрелы и наносят удары беспилотниками. При этом Россия заказывает дополнительные боеприпасы из КНДР и Ирана, в то же время Украина пытается запросить у союзников увеличить количество поставок снарядов, чтобы усилить ежедневное давление на россиян.

Россия попытается нанести электромагнитный импульсный удар по Украине

Постоянные угрозы Кремля ядерным оружием могут свидетельствовать и о других планах России, считают в Finantial Times. В издании предполагается, что Владимир Путин может применить тактический электромагнитный импульс или просто ЭМИ против Украины. Такой тип оружия создан для мощного импульса энергии, который замыкает любое электрическое оборудование: компьютеры, генераторы, спутники, радио и может вывести из строя как гражданское, так и военное оборудование Украины.

Подобные призывы к Минобороны РФ неоднократно озвучивались и российской пропагандой. Так что вполне возможно, что Путин и его генералы предупреждают именно об использовании ЭМИ, когда упоминают об использовании других "военно-технических мер".

При этом в российском командовании понимают, что использование традиционного ядерного оружия не принесет им никакого военного результата, за этим следуют катастрофические политические и экономические последствия. Однако ядерный ЭМИ-заряд можно легко применить на большой высоте с помощью гиперзвуковых ракет "Циркон". При этом это повлечет за собой жесткие последствия для инфраструктуры Украины без разрушений и смертей среди гражданских.



Испытательный запуск ракеты "Циркон" / Фото российских СМИ

Все оборудование, которым сегодня пользуется Украина, очень сильно зависит от связи со спутниками и электричества, как такового, поэтому подобный удар мог бы вывести их из строя. Однако в FT отмечают, что это так же нарушит и связь и коммуникацию российских войск на поле боя.

В то же время США никогда не исключали такой угрозы, поэтому большинство военного оборудования, получаемого Украиной, уже имеет определенную степень встроенной защиты от электромагнитных импульсов. Впрочем, такой удар все равно способен фактически заморозить боевые действия, ведь в таком случае Украине так или иначе понадобится определенное время на восстановление полноценной работы систем связи и наблюдения.

FT обращают внимание на то, что между РФ и НАТО существует разница в подходе к использованию такого типа вооружения. В российской военной доктрине написано, что удары ЭМИ являются одним из видов информационной, кибер- и электронной войны, а не ядерной войны, как прописано в доктрине Альянса. Это делает ее использование более соблазнительной для россиян.

Finantial Times отмечают, что Запад должен сделать ряд шагов, чтобы предотвратить такую ситуацию, а также подготовить Украину к возможному использованию ЭМИ. Во-первых, Россия должна получить четкий сигнал о последствиях, которые она получит после применения такого оружия. НАТО должна заявить, что даже в том случае, если это будет локализованный ЭМИ-удар, это все равно приведет к непредсказуемым последствиям для окружающей среды, в частности для западных систем связи и спутников. Это может стать причиной применения 5-й статьи устава НАТО, поэтому это мнение должно быть донесено до Кремля.

Во-вторых, в Украине должны пройти подготовительные меры для гражданского населения, чтобы в случае использования такого оружия и абсолютной коммуникационной тишины избежать паники среди населения и смягчить вред от такой атаки.

При этом издание отмечает, что поддаваться на любой шантаж со стороны Кремля не допустимо, ведь на кону стоит не только судьба Украины, а будущее войны как таковой. Если Запад подвергнется ядерному шантажу России, а именно под него и подпадает использование ЭМИ, существует риск того, что такие страны как Китай и КНДР последуют его примеру. Такая ситуация приведет к более опасному и неопределенному будущему.

Иран учит Россию обходить нефтяные санкции Запада

Иран готовится передать Кремлю свое самое эффективное оружие против Запада – подпольную финансовую сеть, позволяющую Тегерану частично снизить ущерб от санкций. Об этом пишет издание Politico.



Встреча Владимира Путина и Ибрагима Раиси в Тегеране / Фото AFP

В течение многих лет Иран пытался помешать финансовой изоляции со стороны США и уничтожению собственной экономики. Для этого Тегеран создал целую параллельную вселенную подставных компаний и иностранных банков, включая финансовые учреждения в США и Европе, которые позволят иранским компаниям уклоняться от международного контроля для ведения бизнеса.

Серия последних встреч российских официальных лиц с иранцами, в том числе глава центробанка Ирана Али Салехабади и заместитель министра экономики Али Фекри закладывают основы для сотрудничества Тегерана и Москвы на этом направлении.

Если Москве удастся скопировать иранскую систему, она может попытаться снизить влияние многих санкций, с которыми она сталкивается, особенно в ее нефтегазовом секторе, который является основой экономики России. Такая система помогла бы Путину избежать краха его режима и предоставила бы больше времени и гибкости на продолжение войны против Украины.

"Каждый, кто заинтересован в изменении настроения России, должен понимать, что парализовать российско-иранские финансовые способности необходимо",

– заявил один из западных чиновников.

Ирану действительно есть чем поделиться с Москвой. Они создали целую сетку подставных компаний, контролирующих режим и осуществляющих финансовые операции на десятки миллиардов долларов в год. Это позволило Тегерану обойти так называемую "кампанию максимального давления" – мощное санкционное давление на Иран после выхода американцев из ядерного Соглашения.

В то же время, действенность такой схемы объясняет отказ Ирана возвращаться к ядерному соглашению, ведь экономика страны продолжает развитие несмотря на санкции. Да, это не мощный рост, который мог бы быть при полном отсутствии ограничений, однако такая ситуация позволяет режиму держаться на плаву.

Организации, помогающие режиму в Иране, по факту являются иранскими клиринговыми центрами, управляющими сетью подставных компаний за рубежом, как правило, зарегистрированных в Китае, ОАЭ и Турции. Если иранской фирме необходимо совершить заграничную транзакцию, запрещенную санкциями, ее местный банк может обратиться в один из таких центров, чтобы отфильтровать платеж через лабиринт подставных компаний, что крайне затрудняет отслеживание настоящего источника денег.

Сегодня отношения Ирана и России существенно усилились на фоне поставок иранских беспилотников российской армии. Москва же, как сообщала американская разведка, помогает Ирану в продвижении его ядерной программы. При этом сразу после введения первых ограничений против РФ Кремль обратился к Ирану с целью усилить экономическое взаимодействие между двумя странами-изгнанниками.

Если России все же удастся подключиться к иранской теневой финансовой системе, то Кремль получит доступ к ограниченным, но все же большим средствам по продаже нефти. Этого все еще недостаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию на фронте в пользу России, ведь Москва все еще остается отрезанной технологически и от большинства рынков оружия.

Однако Владимир Путин сможет еще долго поддерживать военные действия в Украине, откладывая собственный конец и крах своего режима.

Пригожин признался, что Россия вмешивается в выборы в США

Глава ПВК Вагнера Евгений Пригожин признался в том, что Россия вмешивается в американские выборы. Такое заявление прозвучало во время проведения мидтермов в США, пишет Reuters .



Владелец ППК "Вагнера" Евгений Пригожин / Фото AP

При этом самого Пригожина и обвиняют в финансировании и контроле над российской "фермой троллей", цель которой посредством соцсетей влиять на политические настроения в других странах.

Долгое время Кремль ограничивался такими обвинениями, однако на этот раз выложил все карты на стол. Слова Пригожина прозвучали сразу с объявленным американцами подозрением, что в промежуточные выборы в США снова будут пытаться вмешаться россияне, хоть и в меньших объемах, чем это было во время президентской гонки.

Похоже, что в этот раз Кремль не делает столь большую ставку на выборы в США, как на событие, результаты которого способны помочь России в войне против Украины. Несмотря на ряд неприятных для Украины заявлений со стороны видных деятелей Республиканской партии США, в Кремле уверены, что результаты выборов будут иметь ограниченное влияние на военную поддержку Украины.

Скорее всего, заявление Пригожина направлено больше на внутреннюю аудиторию. Российские войска не могут показать реальных достижений на фронте, и несут поражение за поражением. При этом, как такое вмешательство в американские выборы, еще во время президентской гонки в США, очень сильно смаковала российская пропаганда, хотя официально Кремль это отрицал.

Москва пытается показать силу и способность влиять на политические процессы в США. Однако вызывает только еще большее раздражение на Западе и фактически закрывает для себя последнее пространство для маневра. С каждым подобным заявлением Кремль еще больше показывает свое истинное лицо и реальные цели, так что желание вести диалог с таким преступным режимом только уменьшается.