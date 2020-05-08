Украина не освободила всех пленных из-за координатора в ТКГ Фриша, – СМИ

Украина 20 апреля провела обмен пленными с боевиками, в пределах которого освободила 20 своих граждан. Как выяснилось, Украина могла освободить и больше пленников, если бы не действия координатора гуманитарной подгруппи ТКГ в Минске Тони Фриша.

В частности, именно из-за позиции Фриша Украина не смогла добиться освобождения отдельных пленников из оккупированной Донетчины, сообщает Интерфакс со ссылкой на собственные источники.

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На одном из заседаний гуманитарной группы представителям Украины не удалось добиться информации про 20 конкретных человек. Все потому, что Тони Фриш их обсуждение просто прекратил.

Фриш также по неизвестным причинам якобы предложил ускорить дату взаимного освобождения. Из-за этого Украине не было передано многих уже установленных людей.

Кроме того, координатор гуманитарной подгруппы так и не посетил украинских пленников, которые находятся в плену боевиков на оккупированной Донетчине.

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В его рамках Украина освободила 20 своих граждан с оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей. В основном освобожденными были обычные гражданские и только 2 военнопленных.

Украина же должна была отпустить в ответ 17 боевиков, диверсантов и убийц. И трое из них отказались ехать к боевикам.

Что известно про Тони Фриша?

Тони Фриш – работник ОБСЕ и координатор гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске. Именно под его председательством проходят все договоренности об обмене пленными или другие гуманитарные вопросы.



Фриш является одним из немногих представителей Запада, которому можно свободно посещать оккупированные регионы Донбасса. Как представитель ОБСЕ он в частности неоднократно посещал пленных украинцев в Донецке.