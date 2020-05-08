Україна не звільнила усіх полонених через координатора в ТКГ Фріша, – ЗМІ

Україна 20 квітня провела обмін полоненими з бойовиками, у межах якого звільнила 20 своїх громадян. Як з'ясувалося, Україна могла звільнити й більше бранців, якби не дії координатора гуманітарної підгрупи ТКГ у Мінську Тоні Фріша.

Зокрема, саме через позицію Фріша Україна не змогла добитися звільнення окремих бранців з окупованої Донеччини, повідомляє Інтерфакс з посиланням на власні джерела.

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На одному з засідань гуманітарної групи представникам України не вдалося домогтися інформації про 20 конкретних осіб. Усе через те, що Тоні Фріш їхнє обговорення просто припинив.

Фріш також із невідомих причин буцімто запропонував прискорити дату взаємного звільнення. Через це Україні не було передано багатьох вже встановлених людей.

Крім того, координатор гуманітарної підгрупи так і не відвідав українських бранців, які перебувають у полоні бойовиків на окупованій Донеччині.

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У його межах Україна звільнила 20 своїх громадян з окупованих регіонів Донецької та Луганської областей. Здебільшого звільненими були звичайні цивільні та лише 2 військовополонених.

Україна ж мала відпустити у відповідь 17 бойовиків, диверсантів і вбивць. Та троє з них відмовилися їхати до бойовиків.

Що відомо про Тоні Фріша?Тоні Фріш – працівник ОБСЄ і координатор гуманітарної підгрупи ТКГ у Мінську. Саме під його головуванням відбуваються усі домовленості про обмін полоненими чи інші гуманітарні питання.



Фріш є одним з небагатьох представників Заходу, якому можна вільно відвідувати окуповані регіони Донбасу. Як представник ОБСЄ він зокрема неодноразово відвідував полонених українців у Донецьку.