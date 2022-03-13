Фейки, постоянно продуцируемые российской пропагандой, опроверг советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко, информирует 24 канал. Представители агрессора говорили, что, мол, 8 раз "предоставляли коридоры" из 5 городов.
К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий 3 недели войны
Россия предлагает коридоры только на свою территорию
Обман состоит в том, что все эти гуманитарные коридоры они предлагают не в направлении Украины, а в направлении уже оккупированных территорий или России,
– пояснил Лещенко.
Цинизм состоит в том, что гуманитарную катастрофу для украинских городов создали сами россияне, а теперь еще предлагают приехать на их территорию. Так называемая "российская гуманитарная миссия", отметил Лещенко, это циничная технология.
Смотрите брифинг Сергея Лещенко: