Фейки, постоянно продуцируемые российской пропагандой, опроверг советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко, информирует 24 канал. Представители агрессора говорили, что, мол, 8 раз "предоставляли коридоры" из 5 городов.

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Россия предлагает коридоры только на свою территорию

Обман состоит в том, что все эти гуманитарные коридоры они предлагают не в направлении Украины, а в направлении уже оккупированных территорий или России,

– пояснил Лещенко.

Цинизм состоит в том, что гуманитарную катастрофу для украинских городов создали сами россияне, а теперь еще предлагают приехать на их территорию. Так называемая "российская гуманитарная миссия", отметил Лещенко, это циничная технология.

Обратите внимание! 13 марта сорвался очередной гуманитарный коридор в Мариуполь, который находится в блокаде. Колонну оккупанты расстреляли из воздуха.