Фейки, які постійно продукує російська пропаганда, спростував радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко, інформує 24 канал. Представники агресорки казали, що, мовляв, 8 разів "надавали коридори" з 5 міст.

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Росія пропонує коридори лише на свою територію

Обман полягає в тому, що всі ці гуманітарні коридори вони пропонують не в напрямку України, а в напрямку вже окупованих територій, або Росії,

– пояснив Лещенко.

Цинізм полягає в тому, що гуманітарну катастрофу для українських міст створили самі росіяни, а тепер ще й пропонують приїхати на їхню територію. Так звана "російська гуманітарна місія", зауважив Лещенко, це – цинічна технологія.

Зверніть увагу! 13 березня зірвався черговий гуманітарний коридор до Маріуполя, який перебуває в блокаді. Колону окупанти розстріляли з повітря.

Дивіться брифінг Сергія Лещенка: