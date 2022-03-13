Фейки, які постійно продукує російська пропаганда, спростував радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко, інформує 24 канал. Представники агресорки казали, що, мовляв, 8 разів "надавали коридори" з 5 міст.
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Росія пропонує коридори лише на свою територію
Обман полягає в тому, що всі ці гуманітарні коридори вони пропонують не в напрямку України, а в напрямку вже окупованих територій, або Росії,
– пояснив Лещенко.
Цинізм полягає в тому, що гуманітарну катастрофу для українських міст створили самі росіяни, а тепер ще й пропонують приїхати на їхню територію. Так звана "російська гуманітарна місія", зауважив Лещенко, це – цинічна технологія.
Дивіться брифінг Сергія Лещенка: