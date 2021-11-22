Украина не планирует наступательную операцию, – Кулеба ответил на обвинения России

Дмитрий Кулеба заявил, что никакого наступления на временно оккупированном Донбассе Украина не планирует. В то же время дипломаты продолжают работать над укреплением обороноспособности нашего государства.

Россия распространяет ложные обвинения Украины в "подготовке к военному нападению" на Донбассе, – Кулеба

Кремль повысил интенсивность дезинформации. Об этом министр иностранных дел заявил на фоне обвинений спикера Владимира Путина.

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Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе. Мы сторонники поиска политико-дипломатического решения конфликта,

– заверил чиновник.

Он добавил, что Украина будет продолжать упорно работать, чтобы оживить нормандский формат. Кулеба призвал Россию принять конструктивное участие в мирном урегулировании ситуации на Донбассе.

Что этому предшествовало

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью, что Украина якобы "ищет способ", чтобы вернуться к силовому урегулированию ситуации на Донбассе. "Киев хочет создать еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот чего добивается Украина", – цинично говорил пресс-секретарь Путина.

Россия может напасть на Украину: главное

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия планирует вторжение в Украину. Нападение состоится уже в начале 2022 года.

Американская разведка утверждает то же самое. Согласно разведывательным данным, атаки могут произойти по трем направлениям – из оккупированного Крыма, через границу из России и через Беларусь. Всю информацию Вашингтон передал НАТО.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников не верит, что Россия пойдет в наступление. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что наше государство готово противостоять врагу.

Полный текст публикации Дмитрия Кулебы в Твиттер:

РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе. Мы преданы поиску политико-дипломатического разрешения конфликта.