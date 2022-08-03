Кулеба рассказал, при каких обстоятельствах Украина разорвет дипотношения с беларусью

белорусь способствует русским оккупантам всеми возможными способами. Несмотря на это, Украина до сих пор не разорвала дипломатических отношений с друзьями оккупантов.

Территория беларуси полностью отдана российским оккупантам для того, чтобы они обстреливали мирные украинские города своими ракетами. Из беларуси на Киевщину зашли российские войска, они продолжают максимально содействовать врагу, но даже несмотря на это Украина не разорвала дипломатические отношения с минском.

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Когда Украина разорвет дипломатические отношения с беларусью

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба помнит, как белорусы клялись в том, что они никогда не будут угрожать Украине, а в ночь 24 февраля на их территории полетели ракеты и шли войска российских оккупантов. Он заверил, что сейчас ни у кого нет никаких иллюзий по поводу белорусов, но стоит очень трезво анализировать текущую ситуацию и не давать диктатору лукашенко поводов принимать те или иные решения.

Я уже говорил публично, и моя позиция не изменилась: если белорусские вооруженные силы зайдут на территорию Украины, я немедленно отправлю предложение разорвать с ними дипломатические отношения,

– заявил Кулеба.

Он добавил, что белорусы являются соучастниками преступления российских оккупантов против Украины и украинцев, искать им никаких оправданий никто не собирается. Что касается бомбардировщиков россиян на территории беларуси – это реальность, которую мы будем наблюдать к победе Украины над оккупантами.

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