Де-юре мы не признаем оккупированные территории российскими, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина де-юре не признает оккупированные территории российскими. По его мнению, для завершения войны нужна воля обеих сторон.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью Válasz.

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Что заявил украинский лидер об оккупированных территориях

Владимир Зеленский объяснил, готова ли Украина пойти на уступки и пожертвовать своими территориями. Он в очередной раз подтвердил свою позицию и заверил, что Киев не признает оккупированные территории российскими.

Но мы уже не раз заявляли: де-юре мы не признаем ныне оккупированные территории российскими. Они не одинаковы: в Крыму не было войны, а Восточная Украина – это мертвая земля, разрушенные села и города,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина неоднократно объявляла, что после получения гарантий безопасности, которые не позволят Путину продолжить войну – будет время принять решение по территориальным вопросам.

"Мы хотим завершить войну, но для этого нужно желание обеих сторон. Если другая сторона к этому не готова, она всегда найдет повод", – отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский вспомнил о меморандуме Украины, который, по его словам, является основой для переговоров. В нем были четко указаны предложения Киева для будущего миротворческого процесса, в частности: