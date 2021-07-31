"У нас очень четкая позиция": Украина не рассматривает вариант закупки российского газа

Юрий Витренко заявил, что Украина не рассматривает вариант закупки российского газа. Никаких переговоров насчет этого не ведут.

Детали от Витренко

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что сейчас работают над тем, чтобы Украина начала экспортировать газ, а не импортировать.

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Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор об этом. Здесь как раз у нас такая очень четкая позиция,

– отметил Витренко.

Сейчас в стране добывают ежегодно примерно 20 миллиардов кубов. Украина потребляет – 30 миллиардов кубов. Именно поэтому 10 миллиардов приходится импортировать.

По словам Витренко, "если посмотреть только на бытовых потребителей, то мы увидим ситуацию немного другую". Политик подчеркнул, что Украине следует добывать больше газа, чем используют все потребители.

Как Украина сможет экспортировать газ

Сейчас в Украине – единая газотранспортная система: не разделяются молекулы отдельно для населения, отдельно – для промышленности. Однако так далее продолжаться не может.

Чтобы Украина смогла экспортировать газ, необходимо уменьшить его неэффективное потребление. Одним из наиболее проблемных секторов, который потребляет газ, Витренко назвал централизованное теплоснабжение.