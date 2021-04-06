Внутренняя ситуация в Беларуси очень сложная, репрессии в отношении мирных демонстрантов масштабные. В целом это неприемлемо для демократического государства.

В то же время белорусские власти и собственно Александр Лукашенко обвиняют Украину в том, что она проводит антибелорусскую политику, с чем согласиться нельзя. Об этом заявил председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

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"Беларусь фактически в объятиях России и она не является самостоятельным игроком на политической карте. Она выполняет решения или стоит на позиции, которую диктует Кремль", – сказал Леонид Кравчук.

Он пояснил, что при таких условиях Беларусь не может быть местом для проведения заседаний Трехсторонней контактной группы, у которой есть задача – достичь мира на Донбассе.

Украина ни при каких условиях не согласится с позицией относительно того, что местом наших переговоров должен быть Минск,

– заявил Кравчук.

В то же время председатель украинской делегации в ТКГ пояснил, что Украина сама не может принять решение о месте проведения, здесь ключевую роль будет играть ОБСЕ и нужно принять во внимание позицию России, которая также является участником Трехсторонней контактной группы.

Леонид Кравчук об изменении города для переговоров ТКГ: смотрите видео

Перенос переговоров ТКГ

Также в эфире одного из украинских телеканалов Леонид Кравчук поддержал перенос переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе из Минска.

Кравчук объяснил, что для того, чтобы создать необходимые условия для проведения встреч, должна быть страна, которая "ни от кого не зависит".

В то же время представитель Луганской области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире одного из украинских телеканалов отметил, что вопрос о переносе заседаний ТКГ из Минска должен решаться консенсусом между Украиной, ОБСЕ и Россией.

Почему место переговоров решили изменить