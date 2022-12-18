В Укрэнерго рассказали, что Россия продолжает распространять тематические фейки. Однако "курится" на деталях.

примите во внимание Какие фейки Путина об украинской армии наоборот касаются русского

На этот раз оккупанты придумали письмо от имени Владимира Кудрицкого – председателя правления "Укрэнерго" – в министерство энергетики.

Авторы фейка настолько спешат, что обращаются от совета директоров Укрэнерго. Хотя у украинского системного оператора есть только Наблюдательный Совет и Правление. "Совет директоров" есть у российского оператора сетей, от которых Украина отсоединилась 24 февраля навсегда,

– заявили в Укрэнерго.

Российские захватчики тщетно пытаются убедить людей, что в выключении электроэнергии должны энергетики, а не 9 массированных волн российских атак. На самом же деле Украина остановила экспорт еще с 11 октября.

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