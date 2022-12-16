Аналитики и журналисты исследовали десятки заявлений Путина, чтобы понять, в каких случаях он говорит не об украинской армии, а о российской.

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"Украинцы не умеют воевать"

Русские всегда приписывали себе все победы многонациональной имперской армии. Однако ложь о российском "народе-победителе" разбилась вдребезги, когда солдатам Путина пришлось воевать не бок о бок, а против потомков Кожедуба, Ковпака и Береста.

Выяснилось что традиционная тактика российских генералов "забросать врага трупами" работает только при наличии достаточных масс личного состава из числа покоренных империей народов,

– говорится в материале.

В то же время украинцы, которые и в прошлом всегда бились мужественно, имели возможность продемонстрировать, на что они способны, воюя за свою собственную землю, народ и государство. Вместо "Киев за 3 дня" теперь имеем дело с постоянными "перегруппировками" и "жестами доброй воли" от российских оккупантов.

"Украинская армия отсталая"

Российские власти никогда не были способны утешить свой народ обеспечением материального достатка или гарантированием прав и свобод. Она все время пыталась привить россиянам чувство гордости:

"нас все боятся",

"нас все уважают",

"можем превратить Америку в радиоактивный пепел".

Впрочем, полномасштабная война с Украиной четко расставила все точки над "і". Выяснилось, что секрет российского "аналогов нет" состоит прежде всего в "заимствовании" западных технологий, материалов и оборудования. Что и показала трофейная российская техника и оружие, массово попадающее в руки защитников Украины.

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"Украинские военные совершают военные преступления"

Россия систематически нарушает все нормы международного права, законы и обычаи войны. Уже в первые месяцы вторжения русские солдаты отличились нацистским обращением с гражданским населением на оккупированных территориях:

резней в Буче,

стрельбой по гражданским автомобилям,

концлагерем в Ягодном и другими застенками,

многочисленными фактами изнасилований, грабежами и мародерством.

Не лучше, чем с мирными жителями, россияне обращаются с военнопленными. К примеру, русский изверг с канцелярским ножом до смерти замучил солдата. А другие оккупанты коварно уничтожили барак с украинскими военнопленными в Оленовке.



Гражданские автомобили, уничтоженные оккупантами на Житомирской трассе / Фото AP

"Украинская армия деморализована и не хочет воевать"

Российская пропаганда годами накачивала население милитаризмом и патриотическим угаром. Лозунг "можем повторить", с которым россияне традиционно отмечают 9 мая, всегда включал в себя не только символическое уравнение на ветеранов Второй мировой, но и завуалированную угрозу современным врагам России.

Но несмотря на это, боевой дух оккупантов находится на критически низкой отметке и продолжает падать. Война оказалась более кровавой, более продолжительной, чем было первоначально обещано. Настоящие цели "специальной военной операции" остаются для большинства россиян загадкой.

Как мы видим, все то, что оккупанты говорят об украинской армии, они действительно говорят о себе. Мы доказали, что украинский народ не сломать. Позади нас сотни лет притеснений и унижений, которым наконец можно будет положить конец.