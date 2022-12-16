Аналітики та журналісти дослідили десятки заяв Путіна, щоб зрозуміти, в яких випадках він каже не про українську армію, а про російську.

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"Українці не вміють воювати"

Росіяни завжди приписували собі всі перемоги багатонаціональної імперської армії. Однак брехня про російський "народ-переможець" розбилися в друзки, коли солдатам Путіна довелося воювати не пліч-о-пліч, а проти нащадків Кожедуба, Ковпака та Береста.

З'ясувалося що традиційна тактика російських генералів "закидати ворога трупами" працює лише за наявності достатніх мас особового складу з-поміж підкорених імперією народів,

– мовиться у матеріалі.

Натомість українці, які й в минулому завжди билися мужньо, мали нагоду продемонструвати, на що вони здатні, воюючи за свою власну землю, народ і державу. Замість "Київ за 3 дні" тепер маємо справу з постійними "перегрупуваннями" і "жестами доброї волі" від російських окупантів.

"Українська армія відстала"

Російська влада ніколи не була здатна потішити свій народ забезпеченням матеріального достатку чи гарантуванням прав та свобод. Натомість вона весь час намагалася прищепити росіянам відчуття гордості:

"нас всі бояться",

"нас всі поважають",

"можемо перетворити Америку на радіоактивний попіл".

Втім, повномасштабна війна з Україною чітко розставила всі крапки над "і". З’ясувалося, що секрет російського "аналогов нет" полягає передусім у "запозиченні" західних технологій, матеріалів та обладнання. Що й засвідчила трофейна російська техніка і зброя, яка масово потрапляє в руки захисників України.

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"Українські військові чинять воєнні злочини"

Росія систематично порушує всі норми міжнародного права, закони та звичаї війни. Вже в перші місяці вторгнення російські солдати відзначилися нацистським поводженням з цивільним населенням на окупованих територій:

різаниною в Бучі,

стрільбою по цивільних автівках,

концтабором в Ягідному та іншими катівнями,

чисельними фактами зґвалтувань, грабунками та мародерством.

Не краще, ніж з мирними мешканцями, росіяни обходяться з військовополоненими. До прикладу, російський нелюд з канцелярським ножем до смерті закатував солдата. А інші окупанти підступно знищили барак з українськими військовополоненими в Оленівці.



Цивільні автівки, знищені окупантами на Житомирській трасі / Фото AP

"Українська армія деморалізована і не хоче воювати"

Російська пропаганда роками накачувала населення мілітаризмом і патріотичним угаром. Гасло "можем повторить", з яким росіяни традиційно відзначають 9 травня, завжди містило в собі не лише символічне рівняння на ветеранів Другої світової, а й завуальовану погрозу сучасним ворогам Росії.

Та попри все це, бойовий дух окупантів перебуває на критично низькій позначці й продовжує падати. Війна виявилася більш кривавою, більш тривалою, ніж було спочатку обіцяно. Справжні цілі "спеціальної воєнної операції" залишаються для більшості росіян загадкою.

Як ми бачимо, все те, що окупанти кажуть про українську армію, вони насправді кажуть про себе. Ми ж довели, що український народ не зламати. Позаду нас сотні років утисків та принижень, яким нарешті можна буде покласти кінець.