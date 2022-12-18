В Укренерго розповіли, що Росія продовжує поширювати тематичні фейки. Однак "палиться" на деталях.

Зауважте Які фейки Путіна про українську армію навпаки стосуються російської

Цього разу окупанти вигадали лист від імені Володимира Кудрицького – голови правління "Укренерго" – до міністерства енергетики.

Автори фейку настільки поспішають, що звертаються від "ради директорів" Укренерго. Хоча в українського системного оператора є лише Наглядова Рада та Правління. "Рада директорів" є в російського оператора мереж, від яких Україна від'єдналась 24 лютого назавжди,

– заявили в Укренерго.

Російські загарбники марно намагаються переконати людей, що у вимкненні електроенергії винні енергетики, а не 9 масованих хвиль російських атак. Насправді ж Україна зупинила експорт ще з 11 жовтня.

Де в Україні наразі найскладніша ситуація