Однако этот отчет не будет влиять на решение Европейского Совета относительно следующих шагов, в частности, начала переговоров о вступлении. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.

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Как писал Reuters, Украина выполнила всего две из семи рекомендаций. Высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности рассказал, что устный отчет о прогрессе Украины, Молдовы и Грузии не является оценкой Еврокомиссии. Этот отчет не будет приниматься во внимание при принятии решений в Европейском Совете о возможных последующих шагах в процессе вступления. Так называемая устная оценка предполагает рапорт о том, на каком этапе находится Украина сегодня с точки зрения внедрения этих необходимых реформ.

Это факт, что страны могут не выполнить определенный шаг, и я не комментирую ни одну отдельную страну. Это не означает, что они не достигли значительного прогресса, потому что мы, по сути, очень объективно и фактологически оцениваем, были ли выполнены не только определенные шаги, но все ли элементы этого шага были выполнены,

– отметил европейский чиновник.

По словам чиновника, все три страны принимали множество критических решений, но не все процедуры были завершены. Однако, не исключено, что страна, выполнившая лишь ограниченное количество шагов на этом конкретном этапе, выполнит все шаги или большинство шагов чуть позже, учитывая, что для имплементации нужно время. Официальная оценка, которую Комиссия представит Европейскому Совету, ожидается в октябре во время годового отчета о прогрессе в реформах от государств – кандидатов.

"Украина достигла очень значительного прогресса в проведении необходимых реформ в рамках процесса расширения, и я думаю, что это главное заключение, которое нужно учитывать на данном этапе", – сказал чиновник.

В комментарии 24 Каналу глава делегации в Комитете парламентской ассоциации "Украина – ЕС" Витольд Ващиковский заявил, что Еврокомиссия не передавала информацию в Европарламент по выполнению реформ Украиной. Однако делегация будет способствовать получению официального отчета от Еврокомиссии осенью.

"Мы с Европарламентом продолжаем просить Комиссию подготовить этот отчет как можно раньше. Мы думаем, что на основе этого отчета, если он будет положительным, мы сможем продвигаться дальше, честно говоря, переходить к переговорам", – поделился евродепутат.